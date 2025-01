La Vengeance sans visage : alerte rediffusion sur France 3 ! Attention à ne pas vous faire avoir par le programme TV

PROGRAMME TV | FRANCE 3 | 21h05. France 3 propose le téléfilm "La Vengeance sans visage" ce mardi soir. Heureusement, notre brigade des rediffusions veille...

C'est l'histoire de Marie, cadre dans un aéroport. Au cours d'une sortie rafting, elle fait la connaissance de Maxime, passionné de parachutisme et de wingsuit. Elle ignore cependant qu'avec sa bande, Maxime pille des transports de fonds sur des aéroports, et qu'ils préparent un braquage. Marie court donc un grand danger... Pour s'assurer qu'elle ne parlera pas, Sofia, leader du gang, sabote son parachute lors d'une initiation. Ce n'est vraiment pas très gentil.

Heureusement, Marie, qui fait alors une chute de 2000 mètres, survit par miracle. Un an plus tard, handicapée, elle s'est réfugiée dans la maison de ses parents, à Gap, sa ville natale. Jusqu'au jour où débarque comme une fleur Sofia, qui la croit morte et ne la reconnaît pas. Marie décide de se venger en attirant les malfrats vers un nouveau braquage. Mais c'est compter sans Luc Ferraz, officier de la BRI à la recherche de la source qui informe le gang. Marie a le profil idéal...

Que vaut La Vengeance sans visage ? Les avis sont plus que mitigés

Ce scénario haletant est celui du téléfilm La Vengeance sans visage, réalisé par Claude-Michel Rome, avec Philippe Bas, vu dans de très nombreuses productions du genre, la comédienne belge Aurore Delplace, et Anna D'Annunzio dans les rôles principaux. Mais cette petite musique vous rappelle peut-être quelque chose et c'est bien normal : France 3 propose ce mardi 14 janvier à 21h05, une rediffusion de cette fiction sortie initialement en février 2023.

A l'époque, La Vengeance sans visage n'avait, en plus, pas vraiment séduit, les téléspectateurs pointant sur le site Allo Ciné une histoire "complètement farfelue", "parsemée toutes les 3 minutes d'invraisemblances", ou un "téléfilm bourré d'incohérence". Si certains salueront "des scènes spectaculaires" grâce aux sauts en parachute et un "thriller" parfois "intense" ou "haletant", beaucoup conseilleront d'éviter ce "pitoyable navet", "prévisible" et sans "aucun intérêt".

Même le toujours très mesuré Télé Loisirs peine à cacher son manque d'enthousiasme au sujet de cette rediff, estimant que "si La Vengeance sans visage ne figure pas parmi les meilleurs téléfilms policiers proposés sur France Télévisions, il s'avère néanmoins divertissant et séduira les amateurs de fictions françaises". On a compris.