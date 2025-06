Crash d'avion en Inde en direction de Londres : plus de 200 personnes étaient à bord, ce qu'on sait du drame

Un avion d'Air India reliant Ahmedabad à Londres s'est écrasé peu après le décollage, ce jeudi 12 juin. Plus de 200 personnes se trouvent à bord de l'appareil.

Au moins 242 personnes étaient à bord. Ce jeudi 12 juin, un avion Boeing 787-8 de la compagnie Air India reliant la ville Ahmedabad, dans le nord-ouest de l'Inde, à Londres au Royaume-Uni, a été impliqué dans un "accident" selon un porte parole de la compagnie sur X. L'avion s'est écrasé peu après le décollage, à l'aéroport international Sardar Vallabhbhai Patel de la ville d'Ahmedabad dans une zone résidentielle selon RMC. L'accident a provoqué une panique et un chaos général au sol. D'épais nuages de fumée noire étaient visibles à plusieurs kilomètres, notamment depuis le quartier de Vastrapur, à Ahmedabad.

Alors que le départ de l'avion était prévu à 9h50 (heure locale); "le signal de l'appareil a été perdu à 10h08 (heure locale) à 190 mètres d'altitude, moins d'une minute après le décollage", a indiqué le site spécialisé, Flight Radar. Selon l'agende de presse Asian News International (ANI), l'appareil avait lancé un appel de détresse avant le crash.

Les services d'urgence, dont les pompiers, ont été dépêchés sur place et les opérations de sauvetage sont en cours. L'avion abritait 232 passagers ainsi que 12 membres d'équipages, dont deux pilotes selon les déclarations du chef de la direction de l'aviation civile indienne à l'Associated Press. L'état de santé personnes à bord reste inconnu à ce stade. Aucun bilan officiel n'a encore été communiqué.

"Nous sommes en état d'alerte maximale. Je surveille personnellement la situation et j'ai demandé à toutes les agences d'aviation et d'intervention d'urgence de prendre des mesures rapides et coordonnées", a déclaré le ministre indien de l'aviation, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, cité par la BBC. L'homme d'Etat s'est "choqué et accablé" par le crash du vol Air India 171.