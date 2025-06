Mort de Brian Wilson : de quoi le chanteur des Beach Boys est-il décédé ?

Brian Wilson est mort à 82 ans. Il était le chanteur et cofondateur des Beach Boys. L'annonce du drame a été faite par ses enfants sur son site internet et les réseaux sociaux.

C'est une triste nouvelle pour l'industrie musicale. Brian Wilson est mort à l'âge de 82 ans, apprend-on de ses enfants sur son site internet ainsi que sur les réseaux sociaux. Chanteur et cofondateur des Beach Boys, il avait été diagnostiqué " comme étant atteint de démence " l'année dernière. Sa famille demande le respect de sa vie privée pendant cette période de deuil.

Brian Wilson a fondé les Beach Boys en 1961 avec ses frères, Carl et Dennis, ainsi que son cousin Mike Love et leur ami Al Jardine. Ensemble, ils sont à l'origine de plusieurs titres mondialement connus comme "Wouldn't it be nice", ou "Kokomo". Ainsi, les Beach Boys sont l'un des groupes les plus emblématiques des années 1960, en concurrence avec les Beatles.

Une vie d'addictions

Brian Wilson a eu une carrière parmi les plus grandes stars du monde, mais sa vie privée a beaucoup moins brillé. Avec ses deux frères, ils ont subi la violence de leur père, Murry Wilson. Alcoolique, il aurait brutalement jeté le jeune Brian contre un mur, provoquant sa surdité d'une oreille.

Une fois devenu adulte, Brian Wilson hérite du comportement addictif de son père avec la nourriture et la drogue. Sa santé mentale fragile associée à son succès le pousse à vivre loin des paillettes de la célébrité. Ce mode de vie reclus alimente les passions autour de ce personnage intrigant, à l'oreille absolue et à la voix emblématique.

Cela ne l'a pas empêché d'avoir une carrière florissante, étant intronisé au Rock and Roll Hall of Fame, ainsi qu'au Songwriters Hall of Fame. Il a aussi reçu deux Grammy Awards et un Kennedy Center Honor.