Nogent - DIRECT : la surveillante tuée au collège avait 4 enfants, l'agresseur est décrit comme "normal"

Le recteur de l’Académie de Reims - Vincent Stanek - a exprimé ce mardi "son immense tristesse et adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la jeune femme" et "partage la profonde peine de l’ensemble de la communauté éducative du collège et leur apporte tout son soutien. Des propos relayés par TF1/LCI.

12:48 - "Il était normal, parfois un peu étrange", confie un élève au sujet du suspect

"On se faisait fouiller et on a entendu crier. On a vu la surveillante courir et un élève derrière avec un couteau, elle a réussi à esquiver mais en arrivant vers le portail, elle s'est fait poignarder (...) On pensait que c'était un exercice au début et quand on a su que c'était pour de vrai, des élèves étaient paniqués", raconte un élève de 3ème qui a assisté à la scène auprès de France 3 Grand Est. Il connaissait même le suspect, ayant déjà été dans la même classe par le passé : "Il était normal, parfois un peu étrange mais je ne m'attendais pas à ce qu'il puisse faire ce genre de chose", confie-t-il.