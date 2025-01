TF1, 50 ans ensemble : la chaîne regrette publiquement un grand absent, mais préfère en cacher un autre

TF1 multiplie les célébrations pour son demi-siècle d'existence, avec notamment une soirée spéciale, "TF1, 50 ans ensemble", ce mardi 21 janvier. Mais certains souvenirs sont plus embarrassants que d'autres...

PROGRAMME TV | Ce soir à 21h10 sur TF1

Pour souffler ses 50 bougies, TF1 a mis les petits plats dans les grands en 2025. Dès le 6 janvier, jour anniversaire de sa création, la première chaîne diffusait dans le 20 Heures un reportage spécial pour lancer une série de célébrations marquant son demi-siècle d'existence. Le clou du spectacle sera le documentaire événement TF1, 50 ans ensemble, programmé ce mardi 21 janvier, à partir de 21h10. Présenté par Isabelle Ithurburu et Gilles Bouleau, il retracera 50 ans d'actualités et d'émissions cultes. Les téléspectateurs pourront notamment revivre des moments d'anthologie, de la victoire des Bleus en 1998 commentée par Thierry Roland à la tempête du siècle, en passant par la mort de Lady Di, le 11 septembre, ou l'incendie de Notre-Dame.

Cette rétrospective mettra aussi à l'honneur les figures historiques de la chaîne. Nikos Aliagas, Denis Brogniart, Evelyne Dheliat, Arthur ou Jean-Pierre Foucault seront de la partie avec des images d'archives poignantes ou des souvenirs inédits. Autre temps fort attendu : un prime Merci Dorothée !, programmé vendredi 24 janvier, hommage à l'animatrice star des années 80-90. Entourée d'invités de prestige, elle se remémorera l'épopée du Club Dorothée, qui a marqué des générations d'enfants.

Une figure tutélaire absente des 50 ans de TF1

Pourtant, un grand nom manquera à l'appel dans ces célébrations et TF1 l'a déjà publiquement regretté. Il s'agit de Jean-Pierre Pernaut, décédé en mars 2022, à l'âge de 71 ans. Pendant 33 ans aux commandes du 13 Heures, le journaliste vedette de TF1 a réuni chaque jour en moyenne 5 millions de fidèles avec un journal centré sur la proximité. Une success story stoppée par la maladie. Un cancer qui prive la chaîne d'un "JPP" que de nombreux fans auraient aimé retrouver. Parmi les multiples vidéos publiées par TF1 sur son site internet à l'occasion de ses 50 ans, Jean-Pierre Pernaut est la figure emblématique la plus citée par le public pour incarner la chaîne, avec Christophe Dechavanne, Jean-Pierre Foucault ou le regretté lui aussi Thierry Roland.

Mais une autre figure historique de TF1, collègue de Jean-Pierre Pernaut qui plus est, a quant à elle été cachée le plus possible pendant les quelque 2h30 du documentaire TF1, 50 ans ensemble. Il s'agit de Patrick Poivre d'Arvor, présentateur emblématique du 20 Heures de TF1 pendant 21 ans. Il faut dire que PPDA fait, depuis 2021, l'objet de nombreux témoignages de plaignantes, l'accusant de viols et d'agressions sexuelles. Plus de 50 femmes ont aujourd'hui témoigné auprès de la justice et 25 plaintes ont été déposées, dont au moins 13 pour viols.

Un montage délicat pour gommer l'ancien présentateur vedette

Visiblement embarrassée, la Une n'a pas pu totalement effacer son ancien journaliste vedette. PPDA apparaît trois fois dans TF1, 50 ans ensemble, comme l'indique Le Parisien : dans des images de la présidentielle de 1988, des manifestations de la place Tian'anmen en 1989 et du tsunami de 2004. La voix de Patrick Poivre d'Arvor est aussi présente dans une poignée de séquences, "mais on sent bien que la chaîne s'est creusé la tête pour faire le service minimum et trouver des stratagèmes pour ne pas le voir apparaître à l'écran", écrit encore le quotidien.

Gilles Bouleau a même été contraint à un commentaire laconique, mais évocateur : "Patrick Poivre d'Arvor que vous avez aperçu fait aujourd'hui l'objet de plusieurs procédures judiciaires pour viols et agressions sexuelles", précise celui qui a succédé à PPDA dans une séquence fugace.

En regardant TF1, 50 ans ensemble ce soir, nul doute que beaucoup auront une pensée émue pour Jean-Pierre Pernault, mais certains ressentiront aussi cette gêne déjà palpable concernant PPDA. Un cinquantenaire en demi-teinte, sans deux figures tutélaires qui auront tant compté pour le géant de la télévision.