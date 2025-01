Le Grand concours : TF1 sort Philippe Risoli de sa (confortable) retraite pour une édition spéciale 50 ans

TF1 continue de célébrer ses 50 ans ce mardi soir, avec une édition spéciale du "Grand concours" réunissant plusieurs animateurs emblématiques, dont Philippe Risoli...

PROGRAMME TV | Ce soir à 21h10 sur TF1

Le Grand concours (des animateurs) est de retour sur TF1 ce mardi 28 janvier 2025, avec une émission spéciale pleine de surprises. Il faut dire que la Une est encore en train de fêter ses 50 ans d'existence cette semaine et promet une émission "exceptionnelle" pour l'occasion, en mettant à l'honneur 26 personnalités emblématiques de ses belles années. Pour ce Grand concours, Arthur sera en effet entouré de femmes et d'hommes qui "ont marqué et continuent d'enchanter les téléspectateurs de la première chaîne", indique le communiqué.

Parmi les participants du Grand concours, on trouve donc Nikos Aliagas, Camille Combal, Denis Brogniart, Jean-Luc Reichmann, Grégoire Margotton, Christophe Beaugrand, Hélène Mannarino, Anaïs Grangerac, Inès Vandamme, Karima Charni, Laurent Mariotte, Chris Marques, Sylvie Tellier, Karine Ferri, Valérie Damidot, Jean-Pierre Gagick, Alexandre Devoise, Isabelle Ithurburu, Bruce Toussaint, Nicolas Canteloup, Thomas Mekhiche, Elsa Fayer, Tatiana Silva ou encore Jean-Baptiste Boursier, qui devront étaler leur culture générale et faire preuve de vivacité d'esprit pour l'emporter.

Philippe Risoli s'occupe de son patrimoine

Mais TF1 a aussi voulu remettre à l'écran quelques vieilles gloires, comme Marie-Ange Nardi, ainsi qu'un présentateur un peu oublié de la chaîne, qui vit une paisible retraite depuis déjà quelques années. Il s'agit de Philippe Risoli qui devra lui aussi démontrer tout son savoir et sa capacité de concentration dans cette compétition amicale, "entre fous rires et moments de nostalgie".

Figure emblématique du PAF dans les années 90 avec des émissions cultes comme Jeopardy de 1989 à 1992 ou Le juste prix jusqu'en 2001, Philippe Risoli avait ensuite tenté une reconversion dans la chanson, avant un bref retour sur Gulli entre 2009 et 2012, puis quelques apparitions au théâtre et en région (notamment pour présenter l'élection de "Miss Excellence" sur la chaîne Grand Lille TV). Depuis, il coule des jours heureux à la retraite. Loin des projecteurs, l'ancien animateur de 71 ans se consacre surtout à la gestion de son patrimoine immobilier. Car l'enfant de la Porte de Clignancourt, qui partageait son lit avec sa grand-mère, n'a pas dilapidé ses gains télévisuels.

Interrogé par Jordan De Luxe sur C8 en 2023, Philippe Risoli avait ainsi confié payer le très décrié Impôt sur la fortune immobilière (IFI). Sans donner de montant exact, il avait admis que son patrimoine immobilier se rapprochait du million d'euros. De quoi lui assurer une retraite très confortable, même s'il relativisait alors, en rappelant les difficultés de vivre à Paris. "Quand on te dit qu'à 4000 euros t'es riche, bah non, t'es pas riche, tu vis. A 2000 euros, si tu habites Paris, ben tu survis quoi", avait-il déclaré, ajoutant que le quotidien dans la capitale pouvait être encore plus difficile avec "des enfants" à "nourrir".

Un duo avec Julien Doré sur "Cuitas les bananas"

Philippe Risoli semble néanmoins jouir de cette retraite et profiter de quelques petits plaisirs. En novembre dernier, il s'est même offert une reprise de son improbable tube "Cuitas les bananas" aux côtés de Julien Doré. Le chanteur avait choisi ce titre, sorti initialement en 2001, pour un album de reprises baptisé "Imposteur". Et les deux artistes avaient même enregistré une collaboration assez inhabituelle, diffusée sur Instagram.

Dans une première vidéo, Philippe Risoli avait d'abord simulé un manque d'enthousiasme voire un refus catégorique devant la proposition de reprise du chanteur à succès, avant de céder aux avances de Julien Doré. Le résultat : un duo improvisé et désabusé autour d'une tasse de café, qui avait fait son petit effet sur les réseaux sociaux. Un petit pied de nez de Philippe Risoli aussi : son album "Autrement", sorti en 2001 et immédiatement dégommé par la critique, s'était vendu à seulement 979 exemplaires à l'époque selon la légende...