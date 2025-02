The Voice : ces deux petites phrases repérées dans les premières images donnent le ton de la saison 2025

"The Voice" est de retour sur TF1, ce samedi 1er février 2025. Et les premières images annoncent une 14e saison sous haute tension...

Après une année 2024 marquée par la victoire d'Alphonse en mai dernier, The Voice est de retour sur TF1 début 2025. Le lancement est pour ce samedi 1er février, à 21h10 sur la Une. Et depuis des semaines, la première chaîne a progressivement levé le voile sur le grandes nouveautés qui attendent les téléspectateurs. The Voice promet en effet plusieurs petites révolutions, qui pourraient marquer un tournant dans le télécrochet.

Côté fauteuils rouges, Florent Pagny effectue ce soir son retour très attendu dans The Voice 2025, après son retrait pour lutter contre le cancer ces deux dernières années. Il sera entouré de Vianney, qui rempile, ainsi que de deux petites nouvelles : les chanteuses Patricia Kaas et Zaz. Ces derniers fouleront un plateau flambant neuf, conçu comme une véritable arène afin de valoriser les prestations des candidats.

Lire aussi

Parmi les grosses nouveautés de The Voice, une nouvelle épreuve, "les groupes", va venir bousculer la mécanique du jeu. Répartis en groupes de trois ou quatre sous l'égide de leur coach, les talents sélectionnés lors des auditions à l'aveugle devront unir leurs forces de façon inédite dans des mises en scènes hautes en couleur. A la fin de chaque prestation collective, les coachs ne pourront garder qu'un ou deux talents sur les trois ou quatre présentés.

Les premières images de The Voice 2025, distillées par TF1 ces tout derniers jours, donnent aussi le ton de cette saison 14. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, un blind test opposant Florent Pagny et Zaz d'un côté avec Patricia Kaas et Vianney de l'autre, a montré la rivalité bon enfant mais coriace qui s'est installée dans le jury. Attendez-vous à un choc des générations entre les deux plus jeunes et les deux vedettes des années 1990.

Quelques séquences en plateau ou en coulisses ont aussi été dévoilées avec des petites phrases évocatrices, comme quand Zaz a glissé subrepticement "j'adore la chicane", dans une vidéo publiée vendredi. Un instant furtif mais très remarqué par les fans qui s'attendent à une série d'attaques en règle entre coachs. Dans un autre extrait en avant-première, on a pu voir Vianney rappeler au beau milieu des auditions qu'il avait "2 ans" à la sortie du tube de Patricia Kaas "Il me dit que je suis belle", en 1993. Un moment de grâce qui s'achève par une interprétation improvisée de la chanteuse qui va mettre tout le monde d'accord (voir la vidéo).

Dans un court moment de confidences mis en ligne lui aussi sur le site de TF1, l'intéressée a aussi tenu à mettre les points sur les "i" après une semaine de battage médiatique autour de son grand retour. "Je ne suis pas là pour faire mon retour, je suis là pour faire The Voice", a martelé Patricia Kaas. On est prévenu.