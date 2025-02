Intelligence artificielle, la grande expérience : les cinq défis (trop ?) décalés de France 2 à l'IA

France 2 diffuse cette semaine une émission spéciale intitulée "Intelligence artificielle : la grande expérience", pour tester les capacités de l'IA à travers des défis amusants et instructifs (ou presque).

FRANCE 2 | Mardi 11 février 2025 à 21h10

L'intelligence artificielle s'invite sur France 2 ce mardi 11 février, à 21h10. L'émission Intelligence artificielle : la grande expérience est diffusée à l'occasion du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle, réunissant en ce moment même à Paris dirigeants, chefs d'entreprises, chercheurs, acteurs de la culture, de l'enseignement et de la société civile.

Au programme, une soirée spéciale présentée par Julia Vignali pour tester les capacités de l'IA "de façon ludique et originale", indique la chaîne. L'animatrice a en effet confronté l'IA à des situations du quotidien à travers une série de challenges qui se veulent "amusants". Cinq défis ont été lancés à l'IA dans des domaines très variés et souvent complètement décalés. Peut être trop décalés d'ailleurs...

Des défis pour montrer le potentiel et les risques de l'IA

Le premier test porte en effet sur la voyance ! Julia Vignali, transformée en médium high-tech grâce à l'IA, va tenter de bluffer des inconnus avec ses "pouvoirs" de divination. Un test de l'IA prédictive qui prend donc le parti de la légèreté. La deuxième épreuve port sur un défi tout aussi décalé à première vue : la "drague 2.0" ! Cette fois, il s'agira de savoir qui de l'IA ou d'une vraie femme saura décrocher un premier rendez-vous avec des célibataires... "En matière de séduction, l'IA a-t-elle les atouts suffisants pour rivaliser avec une femme ?", demande France 2 un rien naïve à l'heure où les faux profils pullulent sur les médias sociaux et applis de rencontre.

Julie Vignali et sa boule de cristal. © © France Télévisions

Dans le troisième défi, le directeur de Warner Music France, label de la star Amir et de bien d'autres, a été invité à reconnaitre si un tube a été entièrement composé par une intelligence artificielle et à trouver la différence avec les hits concoctés de main humaine. Plus tard dans la soirée, le quatrième défi opposera l'IA à deux grands chefs étoilés, David Gallienne et Coline Faulquier, pour revisiter le très traditionnel hachis parmentier. Une battle culinaire d'un genre nouveau entre créativité humaine et recettes high-tech qui peut se montrer bluffante...

Quelques portes ouvertes transpercées

Le cinquième et dernier test de l'émission Intelligence artificielle : la grande expérience est une chasse au trésor grandeur nature. L'IA affrontera deux as de la discipline dans une course contre la montre pour décoder une série d'énigmes alambiquées. Le tout pour savoir si l'humain gardera l'avantage face à la puissance de calcul de son adversaire digital.

Au-delà du divertissement, cette soirée spéciale du service public vise donc à nous éclairer sur les perspectives concrètes offertes par l'IA au quotidien. Démystifier l'intelligence artificielle, casser les fantasmes et autres craintes de science-fiction et apprivoiser cette technologie fascinante pour mieux en tirer parti est une autre très belle intention du programme. Dommage qu'il arrive à un moment où ChatGPT, Copilot et les autres soient déjà utilisés massivement par la population depuis des mois, qui a pu se rendre compte par elle même de ses biais. "L'objectif est de démontrer que l'IA est un outil qui va révolutionner notre monde", nous dit France TV. On s'en était aperçu, merci.

Une seconde partie de soirée encore plus éclairante

Cette démarche bien louable pourrait en outre être gâchée par trop de facéties. C'est d'ailleurs la critique que formule Télérama, qui estime que cette grande expérience "préfère jouer le divertissement que la profondeur". Le Monde se montre plus clément, jugeant que "légère sur la forme, cette première télévisée n'en est que plus efficace dans ses démonstrations".

Le principal intérêt de l'émission sera sans doute l'expertise de Luc Julia, co-créateur de l'assistant vocal Siri, qui sera présent en plateau pour décrypter le potentiel, mais aussi les lacunes et les limites de cette technologie en plein essor. On conseillera aussi le documentaire programmé en seconde partie de soirée et intitulé Les Sacrifiés de l'IA. Une découverte du monde des "data workers", esclaves modernes des pays pauvres chargés de nourrir la bête en data raffinées pour que les utilisateurs des pays riches s'ébahissent et exploitent les performances de l'IA.