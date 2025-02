Qui veut être mon associé : Jean-Michel Aulas a trouvé une nouvelle activité lucrative, sa fortune se porte toujours bien

Jean-Michel Aulas fait une apparition remarquée dans l'émission "Qui veut être mon associé ?" sur M6 ce mercredi. L'homme d'affaires n'a rien perdu de son énergie pour le business...

M6 | Mercredi 12 février 2025 à 21h10

Ce mercredi, à 21h10 sur M6, beaucoup de téléspectateurs vont voir arriver un revenant. L'émission Qui veut être mon associé ? a un invité surprise de marque, en la personne de Jean-Michel Aulas. Celui qui a quasiment disparu aux yeux du grand public et des amateurs de foot en 2023, après 35 ans de bons et loyaux services à la tête de l'Olympique lyonnais, viendra épauler un duo d'entrepreneurs de la capitale des Gaules, venus présenter un projet novateur : une gamme de produits alimentaires et cosmétiques à base de safran, baptisée Naali.

A 75 ans, l'entrepreneur chevronné et figure incontournable du football français (il est encore Vice-président de la Fédération française de football depuis le 15 décembre 2023 et président de la Ligue féminine de football professionnel depuis le 1er juillet 2024) devrait donc être remarqué, dans une démarche assez inhabituelle pour l'émission. Dans Qui veut être mon associé ?, les porteurs de projets viennent généralement seuls présenter leur société, avec 90 secondes pour convaincre un jury d'investisseurs potentiels d'entrer au capital. Un véritable tremplin médiatique et financier pour ces jeunes pousses en quête de soutien.

Jean-Michel Aulas a fait un très gros achat

Avoir l'appui de Jean-Michel Aulas, businessman dont la réputation et le caractère ne sont pas tout à fait inconnus, devrait décupler l'effet promo. Après son épopée avec l'Olympique Lyonnais, qu'il a fait passer d'un club de D2 à une place forte du football européen, "JMA" avait quitté ses fonctions en mai 2023, suite à la vente du club à l'américain John Textor. Mais pas question pour lui de prendre sa retraite. Président de la société d'investissement familiale Holnest, qu'il dirige avec son fils Alexandre, Jean-Michel Aulas a notamment racheté l'été dernier le complexe événementiel de Décines, la LDLC Arena, pour 70 millions d'euros.

Une opération qui démontre que, malgré son départ de l'OL, sa soif d'entreprendre est intacte. La LDLC Arena générerait un chiffre d'affaires annuel de 40 millions d'euros selon la presse locale. Un montant que l'entreprise de Jean-Michel Aulas entend faire grimper avec 120 évènements par an dont au moins 80 concerts, pour utiliser le complexe à 100% de ses capacités.

Forbes estimait en 2022 le patrimoine de Jean-Michel Aulas à près de 600 millions d'euros, une fortune qui a tout de même sensiblement fondu à 450 millions d'euros, d'après des chiffres du magazine Challenges en juillet 2024. Mais "JMA" figure toujours parmi les 500 fortunes de France.

C'est dans le dernier tiers de l'émission que les téléspectateurs découvriront si les conseils avisés de Jean-Michel Aulas et son soutien affiché auront suffi à convaincre les investisseurs de miser sur les produits Naali. Mais une chose est sûre : la présence de ce chef d'entreprise aguerri, à la langue bien pendue, promet de pimenter les débats et les négociations et peut-être de donner un grand moment de télévision.