"Sam : que réserve la saison 6 sur TF1 ?"

SAM SAISON 6. TF1 diffuse la saison 6 de sa série Sam à partir du 3 janvier 2022. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ces nouveaux épisodes.

[Mis à jour le 3 janvier 2022 à 14h00] Sam fait son retour sur TF1. La première chaîne diffuse du 3 janvier 2022 au 24 janvier 2022 la saison 6 de la série portée par Natacha Lindiger et Fred Testot. Et autant dire que les huit nouveaux épisodes réservent quelques changements aux habitués de cette fiction du lundi : la professeure de rock'n'roll change littéralement de décors puisqu'elle déménage dans un village paumé, Saint-Paul Le Truchon, après avoir démissionné de l'Education nationale. Pour rembourser ses nombreuses dettes, elle se retrouve dans l'obligation d'accepter de devenir professeure de rançais dans l'école du village.

Qui dit nouveaux décors, dit nouveau casting pour Sam. Si Natacha Lindinger et Fred Testot rempilent, de nouveaux acteurs font leur arrivée. C'est le cas de Chantal Ladesou, qui incarne la directrice de l'école de Saint-Paul Le Truchon, Barbara Cabrita, sa fille Felicia, mais aussi Thierry Neuvic, qui prête ses traits au maire du village. Parmi les nouveaux de la bande, notons aussi Noom Diawara, Jean-Noël Brouté ou encore Francis Perrin. Les téléspectateurs retrouveront toutefois quelques visages familiers, comme celui de Charlotte Gaccio (Aurélie) ou encore Fanny Gilles (Véronique).

Fiche programme

Synopsis - Sarah-Amélie Moreau, appelée Sam, est une professeure de lettres déjantée qui n'hésite pas à dire ce qu'elle pense et à appliquer des méthodes peu orthodoxes dans sa manière d'enseigner.

Sam est une série française comportant à ce jour six saisons. Elle est diffusée depuis 2016 sur la chaîne TF1, généralement à chaque début d'année. La saison 6 est à découvrir du 3 janvier 2022 au 24 janvier 2022. Cette nouvelle salve de huit épisodes est à découvrir chaque lundi soir sur la première chaîne, à raison de deux épisodes par soir. Si vous ne pouvez pas les regarder en direct, la première chaîne propose les épisodes en replay au lendemain de leur diffusion, sur le site My TF1. Il suffit d'avoir un compte pour pouvoir regarder les épisodes. Elle est également disponible sur la plateforme de streaming par abonnement Salto.

Natacha Lindinger : Sarah-Amélie Moreau, dite Sam (incarnée par Mathilde Seigner dans la saison 1)

Fred Testot : Xavier Bordat

Barbara Cabrita : Felicia

Chantal Ladesou : Anne-Marie

Fanny Gilles : Véronique Leroy

Charlotte Gaccio : Aurélie Schneck

Thierry Neuvic : Laurent

Noom Diawara : Damien

Laure Millet : Juliette

Alika Del Sol : Maika Vidal

Adama Ndiane : Issa

Arthur Choisnet : Tom Ramos

Jean-Charles Chagachbanian : Thierry

Thomas Jouannet : Antoine

Issa Doumbia : Nicolas N'Dollo

Kevin Dias : Alex

Roxane Bret : Anna

Valentin Byls : Hugo

Michäel Cohen : Raphaël Manzareck

Nathalie Odzierejko : Samia

Billie Boiseau : Olivia

François Berléand : Vladimir Nowak

Bruno Wolkowitch : Olivier

Sophie Mounicot : Sonia

Philippe Lefebvre : Nathan

Natacha Lindinger a débuté sa carrière au cours Florent, en 1989, avant de se faire repérer à l'occasion du festival d'Avignon. Depuis les années 1990, c'est un visage récurrent du petit et du grand écran : à la télévision, elle s'est notamment illustrée dans Hors du Temps en incarnant le rôle d'Hélène Porter. C'est également elle qui prête ses traits au Docteur Euphrasie Maillol dans la saison 2 des Petits Meurtres d'Agatha Christie. Elle a également tourné dans la comédie Hard, mais aussi dans la série Kaboul Kitchen avant de rejoindre le casting de Sam. Au cinéma, on a pu la reconnaître dans Quelqu'un de bien de Patrick Timsit. Cette comédienne polyglotte (elle parle aussi l'anglais et l'allemand) fait également partie du casting du film nommé hors compétition au Festival de Cannes 2009 Coco Chanel et Igor Stravinsky. On a pu également la reconnaître sur grand écran dans Papa Lumière ou plus récemment L'incroyable histoire du facteur Cheval, dans le rôle de Garance. Nous retrouvons également l'actrice au cinéma des OSS 117 : Alerte Rouge en Afrique Noire, en 2021.

Pourquoi Mathilde Seigner ne joue plus dans Sam ?

Natacha Lindinger interprète Sam depuis la saison 2 : elle a remplacé Mathilde Seigner, l'actrice française ayant refusé de poursuivre la série après le succès de la saison 1. Le décès de Valérie Guignabodet, son amie mais surtout réalisatrice de la première saison de la série, en février 2016, l'avait beaucoup marquée. C'était pour elle qu'elle avait accepté le rôle, confiait-elle au Parisien. Mais ce n'est pas la seule raison : "Avant même le décès de Valérie, j'avais décidé de ne pas tourner de suite. Ça m'avait beaucoup trop fatiguée", ajoutait-elle. Natacha Lindinger a donc accepté d'incarner cette professeure de français déjantée qui a séduit le public de TF1 : "Remplacer Mathilde Seigner était un beau challenge. Je pense l'avoir relevé la tête haute", avait confié la comédienne en janvier 2018, dans une interview à Télé-Loisirs