"Meurtres en Lorraine : le téléfilm qui a tout changé pour Stéphane Bern, depuis il ne peut plus s'arrêter !"

Stéphane Bern a commencé une nouvelle carrière de flic ou de justicier à la télévision grâce notamment à Meurtres en Lorraine, en 2019.

Meurtres en Lorraine, sorti en 2019, est un des opus de la collection "Meurtres à...", qui installe des intrigues policières dans les plus beaux lieux de notre patrimoine. La production franco-belge a d'ailleurs un tel succès qu'on la voit revenir à intervalles réguliers sur France 3, comme dans cet épisode, tourné dans les paysages entourant la citadelle de Bitche. C'est là qu'un cadavre a été retrouvé (pour les besoin de la fiction rassurez-vous), porteur d'une pièce d'échecs en cristal. Le lieutenant Nicolas Muller est aussitôt dépêché sur place, accompagné par une stagiaire.

Au fil de cette enquête complexe, le valeureux lieutenant, incarné par Stéphane Bern, découvre que la jeune femme ne lui est pas si étrangère que ça. Mais si Nicolas Muller enquête dans sa région natale de Lorraine, en terrain connu, ses investigations sont rendues difficiles par le fait que tous les indices mènent à une cristallerie dirigée par son père et sa propre soeur. Un héritage familial dont il a préféré s'éloigner en choisissant de devenir gendarme. Autour de la cristallerie, la liste des victimes ne tarde pas à s'allonger, en même temps que la liste de suspects, dont le père et la soeur de Muller...

Meurtres en Lorraine n'est pas la première expérience de Stéphane Bern dans une fiction, loin des programmes historiques ou de l'actualité des familles royales et princières dont il est coutumier. Producteur de la série Samantha Oups ! (2007), il avait déjà joué notamment dans Nos chers voisins en 2014 ou Merci pour tout, Charles en 2015. Mais en tenant un rôle clé dans Meurtres en Lorraine, comme le font de nombreux guests depuis le lancement des "Meurtres à...", l'animateur s'est découvert cette fois une véritable vocation de justicier. Une reconversion audacieuse qui ne s'est pas faite sans quelques séquences bancales et sans éviter les moqueries.

Stéphane Bern : "Dès que j'ai un gun entre les mains..."

En 2020, lorsque les téléspectateurs ont de nouveau découvert le visage de Stéphane Bern sur l'affiche du téléfilm policier, Pour l'honneur d'un fils, sur France 3 également, la surprise a en effet été grande. L'animateur y campait encore une fois un rôle de composition, celui d'un commandant de l'Armée de l'air endeuillé par la perte de son enfant. Mais cette fois Monsieur Patrimoine troquait son micro contre une arme à feu. Ce qui n'a pas manqué d'inspirer les internautes les plus facétieux. La séquence où on le voit brandir un pistolet l'oeil menaçant est rapidement d'ailleurs devenue virale, faisant de Stéphane Bern un mème sur la toile. N'est pas Clint Eastwood qui veut...

Mais l'animateur-acteur, loin de se laisser déstabiliser, a pris ces plaisanteries avec philosophie. "Dès que j'ai un gun entre les mains, tout le monde en fait des gorges chaudes sur les réseaux sociaux ! Cela me fait sourire. Et ça fait du buzz autour du téléfilm, c'est très bien", confiait-il au Parisien il y a peu. Invité mi-septembre dans C à vous sur France 5, il est revenu sur cet épisode : "On m'a suffisamment moqué. Vous vous souvenez avec le mème ? C'était viral sur les réseaux sociaux. C'était très drôle !"

Depuis, Meurtres en Lorraine et Pour l'honneur d'un fils, Stéphane Bern est devenu impitoyable avec les téléspectateurs. Nullement refroidi par ces premières expériences, il a décidé de foncer et d'enchaîner les rôles. Après l'uniforme militaire, c'est la robe de magistrat qu'il a enfilée pour incarner le procureur Antoine Bellefond dans la série éponyme de France 3 à partir de 2022. Un défi de taille pour celui qui admet volontiers : "Jamais je n'aurais pu être avocat, je n'ai pas fait d'études de droit". Sauf que Bellefond semble avoir conquis le public, rassemblant plus de 4 millions de fidèles pour ses deux premiers épisodes. Un troisième opus a donc été lancé le 24 septembre 2024 en prime-time, avec encore 3,3 millions de téléspectateurs à la clé, plus fort ce soir là que Koh Lanta sur TF1 ! Il va falloir vous habituer...