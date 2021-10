Ici tout commence en avance : les Delobel de retour, spoilers du 26 octobre 2021

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 257 d'Ici tout commence du 26 octobre 2021, les parents de Greg se rendent à l'Institut et poussent leur fils à prendre ses responsabilités. Résumé en avance et spoilers.

Attention, cet article est un résumé en avance d'Ici tout commence. Il contient des spoilers sur le prochain épisode diffusé le mardi 26 octobre 2021 sur TF1. Dans l'épisode 257 d'Ici tout commence du 26 octobre 2021, les parents de Greg sont de retour à l'Institut pour voir Naël. Ils tentent de le pousser à prendre ses responsabilités et qu'il accepte de reconnaître Naël comme son fils, mais sans succès. De son côté, Elliot essaie de convaincre lui aussi Greg, lui proposant même de l'aider à élever son fils. Mais greg se braque contre tout le monde, refusant de voir sa vie bouleversée après les aveux de Jasmine. Delphine Delobel propose alors à son mari une autre solution : qu'ils élèvent leur petit-fils à la place de Greg et Jasmine.

Egalement dans l'épisode d'Ici tout commence du mardi 26 octobre 2021, Zacharie est de retour à l'Institut. En cours, il propose à ses élèves de réaliser un dessert sur le thème de l'amour, ce qui intrigue Hortense. Accompagnée de Mehdi, elle se rend dans son van pour l'interroger sur son passé. Le chef pâtissier, d'abord réticent, finit par avouer qu'il n'arrive pas à se remettre de sa rupture avec Gabrielle, avec qui il était en couple depuis dix ans. Après son départ, il a quitté son poste chez l'émir, se sentant incapable de pâtisser, pour faire un road trip en France. Aujourd'hui encore, le chef Landiras ne s'est pas remis de sa rupture, malgré les encouragements de ses deux élèves.

Aux marais salants, dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé sur TF1 le 26 octobre 2021, Solal accuse Jérémy de se rupture avec Célia. S'en est trop pour le jeune homme, qui décide de partir à Paris avant de s'envoler de nouveau pour l'Australie. Clotilde est persuadée que c'est de la faute de Célia, et va accuser la jeune femme du départ de son fils. La jeune femme retrouve plus tard son ex, qui culpabilise de sa rupture avec Solal, et lui avoue la vérité : c'était déjà fini avec Solal avant son retour, mais elle n'arrive pas à oublier Jérémy. Malgré tout, elle le supplie de rester encore quelque temps chez ses parents dans le sud de la France.