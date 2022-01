Ici tout commence dès le 31 janvier 2022 : ce qui vous attend dès l'épisode 325, spoilers

ICI TOUT COMMENCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, Kelly apprend la vérité sur la grossesse de Clotilde. Résumé en avance et spoilers.

La semaine prochaine, dans Ici tout commence, Guillaume décide de rompre avec Laetitia pour élever son enfant avec Clotilde. La cheffe Armand pense de son côté qu'il faudrait que Laetitia quitte l'Institut pour calmer l'agitation au sein de l'école. Mais Kelly va surprendre une conversation entre Clotilde et Constance : elle découvre que la cheffe n'est pas enceinte. Ne souhaitant pas que sa mère se remette en couple avec Guillaume, l'étudiante accepte de garder son secret. Cependant, la tension va continuer à grimper entre Clotilde et Laetitia dans les prochains épisodes d'ITC, au point qu'elles en viennent aux mains. Laetitia pourrait en payer les conséquences, ce qui va pousser sa fille à faire un choix concernant le secret de Clotilde.

Dès le lundi 31 janvier 2022, dans le feuilleton diffusé sur TF1, Souleymane va découvrir les raisons qui l'ont poussé à se sentir mal après avoir été en contact avec une feuille de bois d'Inde. Lorsqu'Antoine l'apprend, il décide de dire la vérité à son fils : ses parents biologiques cultivaient et vendaient du bois d'Inde à Haïti. En sentant la feuille que lui a donnée Deva, le jeune homme a replongé dans des souvenirs refoulés.

Enfin, la tension entre Célia et Théo est à son paroxysme dans les prochains épisodes d'Ici tout commence. Célia décide de se venger du chef du Double A en transmettant de fausses critiques de client. Mais Théo ne se laisse pas faire et exige que la jeune femme change de comportement. Face à sa provocation constante, il décide de ne plus la reprendre en cuisine. En parallèle, Tom et Ambre continuent de se rapprocher, ce qui ne plait pas à Solal. Enfin, Naël pourrait être en danger, développant d'étranges plaques sur le corps.