Ici tout commence du 2 février 2022 : la guerre est déclarée entre Laetitia et Clotilde (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 327 d'Ici tout commence, Laetitia décide de se battre pour récupérer Guillaume. Résumé en avance du mercredi 2 février 2022.

Dans Ici tout commence ce mercredi 2 février 2022, Clotilde souffre d'une intoxication alimentaire. Guillaume exige de l'emmener aux urgences mais son épouse refuse, inquiète que la vérité sur sa grossesse soit découverte. Rose se propose alors d'accompagner sa soeur. La cheffe Armand panique à l'hôpital lorsqu'on lui annonce l'obligation de faire une échographie et une prise de sang. Alors que sa soeur s'éloigne le temps de l'examen, Clotilde avoue à son médecin qu'elle n'est pas enceinte et réussit à garder son secret. Mais Rose commence à avoir des doutes sur la grossesse de sa soeur. De son côté, Guillaume insiste pour que Laetitia quitte l'Institut, malgré les réticences d'Antoine. Le directeur adjoint lui a même trouvé un emploi ailleurs. Lorsqu'elle l'apprend, Laetitia est furieuse et blame Clotilde : la guerre est déclarée entre les deux femmes.

Egalement dans l'épisode 327 d'Ici tout commence ce mercredi, Mehdi fait un cauchemar en lien avec le saut en parachute prévu pour la Saint Valentin. Enzo comprend alors que son nouveau colocataire est phobique et lui suggère de parler de sa peur à Hortense. Le jeune homme refuse, estimant qu'après le refus du mariage, cela pourrait détruire leur relation. Enzo essaie de l'aider à surmonter sa peur du vide, sans succès. De son côté, Hortense a tout prévu pour le saut en parachute. Mehdi se retrouve dans l'obligation de lui avouer qu'il a le vertige. Sa petite amie reste toutefois convaincue qu'il pourrait changer d'avis et apprécier l'expérience.

Enfin Tom et Ambre se réveillent de leur nuit d'amour et prévoient de poursuivre leur relation. Mais la réaction de Solal inquiète Tom dans l'épisode d'Ici tout commence diffusé sur TF1 ce mercredi 2 janvier 2022. Lorsque Solal découvre la nouvelle relation de sa petite amie, il ne cache pas son mécontentement, avouant ne pas supporter Tom. Il accepte néanmoins de faire un effort par amour pour Ambre. La jeune femme en profite en invitant Tom à passer une soirée chez elle. Mais lors de la soirée, Solal n'arrive pas à supporter les réflexions de Tom et quitte la pièce, furieux contre sa petite amie et son nouveau compagnon.