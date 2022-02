Ici tout commence du 15 février 2022 : l'avenir d'Anaïs menacé (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 336 d'Ici tout commence ce mardi, Clotilde menace Anaïs de compromettre son avenir de maître d'hôtel dans un palace parisien. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 15 février 2022, Lisandro essaie de dissuader Anaïs de poursuivre son action au Double A afin de pousser l'Institut à changer de fournisseur. La jeune femme refuse catégoriquement, tout comme Lionel et Jasmine qui campent sur leur position. Lisandro essaie de trouver une solution pour le service du Double A, suggérant que ceux qui refusent de cuisiner la viande s'occupent des accompagnements. En cuisine, Anaïs, Jasmine et Lionel se retrouvent à ne rien pouvoir préparer, et la tension est palpable. Anaïs exige alors auprès de Clotilde que le Double A devienne végétarien deux jours par mois. La cheffe Armand menace alors la petite amie de Lisandro de compromettre son poste de maître d'hôtel dans un palace parisien si elle ne met pas fin à ses revendications. Le soir, Théo découvre que les stocks de viande du Double A a été retrouvé dans un contener, arrosé d'eau de javel, et en avertit Clotilde.

Egalement dans l'épisode 336 d'ITC, diffusé ce mardi sur TF1, Laetitia est toujours furieuse contre Guillaume après ce qu'il a fait pour se venger de Joachim. Sa compagne reste convaincue qu'il a toujours des sentiments pour son ex-femme. Elle refuse même de fêter la Saint-Valentin avec lui. Désemparé, Guillaume n'a d'autre choix que de demander des conseils à Kelly. Cette dernière lui conseille de sortir de sa zone de confort et d'organiser une Saint-Valentin exceptionnelle pour sa mère. Il demande également son avis à Rose : il a prévu de lui organiser une soirée karaoké.

Enfin, Mehdi n'a pas dormi de la nuit, anticipant le saut en parachute prévu pour la Saint-Valentin, dans Ici tout commence ce mardi 15 février. De son côté, Hortense est surexcitée face à ce qui les attend. Mehdi découvre alors qu'Hortense l'a amené aux marais salants pour une surprise. Ils ne feront pas de saut en parachute, et vont célébrer la Saint-Valentin avec leurs amis.