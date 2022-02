Ici tout commence du 16 février 2022 : Anaïs responsable du sabotage ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 337 d'Ici tout commence ce mercredi, Clotilde est persuadée qu'Anaïs, Jasmine ou Lionel sont responsable du sabotage du stock de viandes de l'Institut. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 16 février 2022, Clotilde et Antoine exigent que le responsable du saccage du stock de viande se dénonce, sans succès. La cheffe Armand, Greg et Charlène sont persuadés qu'il s'agit d'Anaïs, Jasmine ou Lionel, mais ces derniers clament leur innocence. Les soupçons pèsent dans un premier temps sur Lionel, mais il continue de démentir. Ce dernier est certain que Charlène est responsable. Mais l'enquête ne peut se poursuivre, car l'Institut ne trouve pas de nouveaux fournisseurs de viandes pour assurer le service du Double A. Théo, Lisandro et Claire proposent de présenter aux clients des recettes végétariennes ou à base de poisson pour le service du soir. Les clients ne sont toutefois pas réceptifs au nouveau menu, et quittent le restaurant en masse. Pire : ils laissent des avis négatifs sur Internet. Lisandro et Clotilde blâment Anaïs pour ce fiasco. A la fin du service, Anaïs dissimule quelque chose dans son casier, ce que Charlène et Mehdi ne manquent pas de remarquer. Ils découvrent une blouse tachée de sang. Charlène est déterminée à la dénoncer à Clotilde.

Egalement dans l'épisode 334 d'ITC, au programme TV ce mercredi sur TF1, les tensions entre Ambre et Solal sont vives depuis que Tom est entré dans leur vie. En cours, Tom est harcelée de texto, par une certaine Roxane. Il assure à Ambre qu'il ne la connaît pas. La jeune femme est déçue, persuadée qu'il lui ment et qu'il ne respecte donc pas les principes du poly-amour. C'est une opportunité pour Ambre et Solal de se réconcilier... Mais les retrouvailles ne sont que de courtes durées : Ambre découvre que Solal envoyait les messages à Tom en se faisant passer pour Roxane.

Enfin, Stella est de retour aux marais salants dans Ici tout commence ce mercredi 16 février. Gaëtan est troublé de la revoir. La jeune femme explique qu'elle est revenue pour se réconcilier avec sa soeur, alors que cette dernière envisage sérieusement de quitter la région. Lorsque Stella tente de s'expliquer avec Noémie, cette dernière l'ignore ouvertement. Noémie refuse d'écouter les protestations de sa soeur et de Gaëtan, déterminée à vendre La Table des Rivières et d'arrêter définitivement la cuisine. La jeune femme avoue à son ex qu'elle ne peut plus rester dans l'endroit où il l'a trompé, et qu'elle a besoin de tourner définitivement la page.