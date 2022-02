Ici tout commence du 18 février 2022 : Lisandro trahit Anaïs (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 339 d'Ici tout commence ce vendredi, Lisandro s'oppose à Anaïs sur le sujet du menu végétarien. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 18 février 2022, la relation entre Lisandro et Anaïs est en péril. Anaïs promet qu'elle ne recommencera plus, et le couple se réconcilie un temps. Jasmine essaie de convaincre Anaïs de ne pas abandonner son combat parce que Lisandro lui interdit de continuer. De son côté, Antoine souhaite calmer le jeu avec les végatiens, mais la cheffe Armand est déterminée à marquer un grand coup pour ne pas que les élèves recommencent. Antoine propose de ne pas sanctionner, à condition que tous les élèves reviennent cuisiner. La jeune femme propose en échange d'instaurer les deux jours végétariens au Double A. Antoine et Clotilde décident alors de soumettre l'idée à un vote des élèves. Ces derniers acceptent le menu végétarien, mais la cheffe Armand soumet la décision à un vote. Le contre l'emporte grâce à la voix de Lisandro.

Egalement dans l'épisode 339 d'ITC, au programme TV ce vendredi sur TF1, Théo doit rassurer une nouvelle fois sur ses sentiments pour Célia, affirmant être totalement indifférent à son charme. Mais, en cuisine, la réalité est totalement différente : Théo et Célia sont tous les deux troublés par la présence de l'autre. Charlène ne manque pas de le remarquer. Le jeune chef décide de confronter Célia sur la tension qui existe entre eux. Il lui explique ressentir une attirance pour elle. Célia lui propose de passer à l'acte le lendemain, sans le dire à Martha. L'objectif : désamorcer définitivement la tension sexuelle qui les empêche de travailler. En fin de journée, Martha fait cependant une annonce inattendue à Théo : elle veut avoir un enfant avec lui. Le jeune homme décide de réfléchir avant de lui faire part de sa décision.

Enfin, Kelly refuse de coucher avec Lionel, inquiète de se faire surprendre par le proviseur-adjoint.dans Ici tout commence ce vendredi 18 février. A la fin de la journée, ils rentrent à la loge et remarquent que Guillaume et Laetitia sont en pleine relation sexuelle. Lorsque sa fille lui avoue les avoir surpris, Laetitia prend la nouvelle à la rigolade. Kelly exige que sa mère et le proviseur-adjoint fasse davantage attention. Mais Laetitia refuse de faire des efforts, et sa fille propose de faire un roulement pour pouvoir passer des moments intimes avec Lionel. Mais Laetitia et Guillaume refusent catégoriquement.