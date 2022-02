Ici tout commence du 24 février 2022 : Anaïs a-t-elle frappé Teyssier ? (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 343 d'Ici tout commence ce jeudi, Teyssier reçoit une pierre dans la tête après avoir insulté Anaïs. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 24 février 2022, Teyssier est de retour à l'Institut. S'il salue la démarche des végétariens, il force les élèves à cuisiner de la viande, tout en acceptant de consacrer deux jours par mois à la cuisine végétarienne au Double A. En privée, Teyssier blâme Clotilde de la situation et décide de réintégrer Lisandro. Anaïs et Jasmine veulent toutefois poursuivre leur combat, contrairement à Lionel et Kelly qui si'nquiètent des représailles de Teyssier. De leur côté, Théo, Tom et Charlène aimeraient que le directeur de l'Institut soit plus ferme. En fin de journée, Anaïs alpague Teyssier pour le remercier du geste qu'il a fait envers les végétariens. La conversation dégénère, au point que Teyssier insulte la relation entre l'étudiante et son professeure. Anaïs est visiblement furieuse. Lorsqu'il s'éloigne, le directeur de l'Institut reçoit une pierre dans la tête et s'évanouit.

Egalement dans l'épisode 343 d'ITC, au programme TV ce jeudi sur TF1, Zacharie propose à Noémie de réaliser un dessert à quatre mains avec lui. La jeune femme refuse, lui partageant ses doutes sur son avenir culinaire. Il essaie de la convaincre de poursuivre dans la pâtisserie, sans succès. Plus tard, Zacharie confie ses inquiétudes à Gaëtan. Son ex lui raconte l'histoire du burn-out de Noémie. Le professeur de pâtisserie lui demande de l'aide pour remotiver la jeune femme. En lui apportant des ingrédients, ils la font craquer. La jeune femme retrouve le goût pour la pâtisserie, mais continue de penser qu'elle n'est pas au niveau malgré les louanges de Zacharie et Gaëtan.

Enfin, Hortense et Eliott interrogent Célia sur sa relation avec Théo dans Ici tout commence ce jeudi 24 février. La jeune femme leur assure qu'elle ne prévoit pas d'avoir de nouveaux rapports sexuels avec le chef du Double A. De son côté, Martha envisage déjà de prendre rendez-vous pour un FIV, mais Théo semble totalement détaché. Charlène l'accuse d'avoir un coup de coeur pour Célia. Lors du service au Double A, Martha évoque le sujet de leur futur enfant devant Célia, faisant exprès de lui demander son avis sur le sujet. Cette dernière agit comme si elle n'était pas concernée. Une fois seuls à la serre, Théo s'excuse auprès de sa maîtresse, qui lui assure qu'il n'a aucune explication à lui fournir : il ne leur doit rien et leur relation n'est plus que strictement professionnelle. Sa réaction vexe profondément Théo. Alors que les deux jeunes se crient une nouvelle fois dessus, leur colère se mue en passion et ils cèdent une nouvelle fois à la tentation, et s'embrassent dans la serre.