Ici tout commence dès le 28 février 2022 : ce qui vous attend dès l'épisode 345 (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE.Dans les prochains épsiodes d'Ici tout commence, Noémie s'en va et on apprend que Jasmine a agressé Teyssier. Résumé en avance des épisodes de la semaine prochaine.

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, à partir du 28 février 2022, Anaïs découvre qui a agressé Teyssier : il s'agit de Jasmine, qui est actuellement en pleine crise maniaque ! Terrifiée à l'idée d'être renvoyée et ne souhaitant pas se dénoncer, elle décide de quitter l'Institut avec Naël. Anaïs réussit toutefois à la convaincre de ne pas le faire et la couvre devant Lisandro et Teyssier. Le directeur de l'Institut va jusqu'à la menacer de briser sa carrière et rencontre Lauren Belvaux pour se plaindre de son étudiante et la convaincre de ne pas l'engager dans son palace parisien. La situation pousse Jasmine à se dénoncer.

La semaine prochaine, dès l'épisode 345 au programme TV de TF1 lundi, Noémie quitte définitivement Calvières, après que Teyssier ait salué la qualité de son dessert. Convaincu, le directeur de l'Institut lui transmet les coordonnées d'un chef pâtissier qui cherche un talent à formé à Singapour. C'est l'heure du grand départ pour la jeune femme, qui fait ses adieux à Gaëtan. De son côté, l'heure du choix est arrivé pour Théo entre Célia et Marta.

Dans la semaine, Stéphane ne sera pas ravi à l'idée que Kelly et Lionel viennent vivre chez lui. De son côté, la fille de Laetitia pense que sa mère veut l'écarter de sa vie maintenant qu'elle est en couple avec Guillaume. Après une dispute, mère et fille se réconcilient. En parallèle, Tom reçoit un étrange colis à l'Institut : un maillot floqué "Papa". L'attitude du jeune homme va surprendre Ambre, qui va chercher à comprendr qui est réellement Tom.