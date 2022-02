Ici tout commence du 1er mars 2022 : Teyssier prêt à détruire Anaïs (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans l'épisode 346 d'Ici tout commence ce mardi, Teyssier est prêt à tout pour faire craquer Anaïs et met en péril son avenir. Résumé en avance.

Dans Ici tout commence le 1er mars 2022, Anaïs réussit à convaincre Jasmine de ne pas quitter l'Institut avec Naël. Elle lui demande de ne pas se dénoncer auprès de Teyssier, pour ne pas qu'elle perde la garde de son fils. En cours, Jasmine prend sur elle pour cuisiner la viande, histoire de ne pas se faire davantage remarquer. Mais Lisandro soupçonne Jasmine d'avoir agressé Teyssier, ce que Anaïs dément. De son côté, Teyssier saque Anaïs, changeant son planning au dernier moment et l'humiliant devant les autres élèves. La jeune femme relativise et ne s'inquiète pas plus que ça, contrairement à Jasmine. Mais en fin de journée, Teyssier menace Anaïs de briser sa carrière. Lorsque la jeune femme ne se plie pas à sa demande, le directeur de l'Institut contacte Belveaux et l'avertit de la révolte végétarienne qu'a mené Anaïs à l'école, l'accusant de lui avoir jeté une pierre au visage. Emmanuel la dissuade d'engager Anaïs dans son palace parisien.

Egalement dans l'épisode 346 d'ITC, au programme TV ce mardi sur TF1, Ambre et Tom décident d'arrêter de s'ignorer et préfèrent rester amis, malgré leur rupture. Mais un colis pour Tom arrive, qu'Enzo ouvre par erreur. L'ex-influenceur l'ouvre devant Ambre : il y a un maillot de floqué "Papa" dedans. Tom assure que le maillot vient de son petit-frère, et qu'il lui a fait une blague. Enzo n'y croit absolument pas. En fin de journée, Ambre surprend Tom en pleine conversation téléphonique avec quelqu'un, lui ordonnant de "ne pas recommencer" pour ne pas que les autres élèves "se posent des questions." Ambre et Enzo décident d'enquêter.

Enfin, Lionel n'apprécie pas du tout d'emménager avec Laetitia, Guillaume et Kelly dans Ici tout commence ce mardi 1er mars. Il décide de rentrer à l'internat, le temps que Kelly se réconcilie avec sa mère. Alors que la mère et la fille se disputent une nouvelle fois, Guillaume s'emporte et blâme les deux femmes pour la situation. Il claque la porte et laisse Kelly et Laetitia se réconcilier une bonne fois pour toute.