Ici tout commence dès le 7 mars 2022 : ce qui vous attend à partir de l'épisode 350 (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE. Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, le père de Lionel est hospitalisé tandis que Théo sombre. Résumé en avance des épisodes de la semaine prochaine.

Dans les prochains épisodes d'Ici tout commence, à partir du 7 mars 2022, les téléspectateurs découvriront la suite des aventures des étudiants de l'institut Auguste Armand. On prendra ainsi des nouvelles de Jasmine, à qui le corps enseignant a conseillé de se faire interner en hôpital psychiatrique pour atténuer sa phobie de la volaille. En réalité, la jeune femme ne s'est pas rendue en hôpital psychiatrique mais a trouvé refuge chez les Gaissac. Anaïs est au courant et en informe ses amis mais elle soutient la démarche de Jasmine qui, selon elle, doit décider elle-même de se faire aider et non y être contrainte. Dans le courant de la semaine, Jasmine retournera au sein de l'établissement mais sera-t-elle bien accueillie ?

La semaine prochaine, dès l'épisode 350 au programme TV de TF1 lundi, Lionel apprend une terrible nouvelle au sujet de son père. Il a en effet été victime d'un accident à vélo. C'est Gaëtan qui le retrouve lors de son footing. Stéphane Lanneau, le père de Lionel, doit désormais être hospitalisé. Dans le même temps, Anaïs et Lisandro échangent beaucoup autour de la crise de Jasmine et s'opposent sur leur façon de la gérer. Les deux finissent par tomber d'accord et ravivent même la flamme de leur relation, ce qui est loin d'être du goût d'Emmanuel Teyssier.

Dans la semaine du 7 mars dans Ici tout commence, la triste situation entre Marta et Théo va se poursuivre. Les deux jeunes gens, qui sortent d'une rupture difficile - Théo ayant trompé Marta avec Celia - vont continuer à être dans une relation conflictuelle. Mais Théo aura également d'autres choses en tête puisqu'il est pris pour cible par un procès et perd peu à peu la confiance de son père. Ce sera donc une semaine difficile pour le jeune homme qui croyait désormais pouvoir vivre pleinement son idylle avec Celia.