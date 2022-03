Résumé de Plus belle la vie épisode 4503 du 23 mars 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4503 de Plus belle la vie du mercredi 23 mars 2022, Delphine, furieuse d'apprendre que Franck veut faire interner son fils, lui demande de partir. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 4503 de PBLV du 23 mars, Franck et Blanche font le point avec Noé concernant Théo. Inquiète pour son fils, Blanche menace Franck s'il ne trouve aucune solution. De son côté, même s'il est blessé, Théo a eu beaucoup de chance pendant son agression au couteau : la lame a ripé sur son portable, sa blessure n'est donc que superficielle. Comprenant que son fils a des problèmes d'argent, Delphine insiste pour s'occuper de lui en le ramenant chez elle, ce que Franck ne tolère pas : Théo a besoin d'un médecin adapté, pas d'une mère qui le surprotège parce qu'elle se sent coupable. Franck propose l'internement mais Delphine menace de le quitter s'il appelle les urgences psychiatriques. Alors qu'il compose le numéro, Delphine jette son téléphone à terre et le menace avec un cendrier en verre. Théo se réinstalle chez sa mère et ne cesse de critiquer Franck. Encouragé par Céline avec qui il parle de sa situation, Franck débarque pour parler à Delphine. Elle refuse mais lui demande de les aider à effacer la dette de poker de Théo.

Toujours à Marseille, dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 23 mars, Laëtitia a la mauvaise surprise de voir débarquer son frère, Gérard, au Mistral, après vingt ans d'exil aux Etats-Unis. Elle ne veut pas le voir et il repart, décidant alors de se rendre au commissariat pour rencontrer son neveu Kevin qu'il emmène déjeuner. Gérard explique au policier qu'il a envie de retrouver Laëtitia mais qu'elle est réfractaire. De retour chez sa mère, Kevin constate qu'elle a découpé les photos de son enfance pour écarter son frère et demande des explications. Laetitia affirme que Gérard est un menteur et part le retrouver au Céleste pour lui demande de laisser Kevin tranquille. Elle lui reproche d'avoir tué leur mère.

Enfin, dans l'épisode de Plus belle la vie diffusé le mercredi 23 mars sur France 3, Pablo continue d'être harcelé et n'arrive pas à se défendre. Désormais, ses camarades l'appellent "la tâche". Dans un magasin de cosmétiques, sa soeur Sunalee n'a pas l'air d'aller mieux : elle vole des produits dès que la vendeuse a le dos tourné. Pablo rentre tôt du collège et part s'enfermer. Luna et Bastien voient tout de suite qu'il a un problème. Un peu plus tard, Pablo fait une crise de somnambulisme. Son père le ramène dans sa chambre.