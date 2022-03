Résumé de Plus belle la vie épisode 4504 du 24 mars 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4504 de Plus belle la vie du jeudi 24 mars 2022, Delphine joue gros pour tenter de rembourser la dette de Théo. Résumé en avance et spoilers.

Dans l'épisode 4504 de Plus belle la vie du 24 mars, Delphine avoue à Franck qu'elle ne prend plus son traitement depuis trois jours. Elle a besoin d'être au top pour jouer au poker et effacer les dettes de Théo. Prêt à tout pour sauver son couple, Franck la soutient. Force est de reconnaître que le fait que sa femme ne prenne plus de traitement présente aussi des avantages : elle lui saute littéralement dessus. Le soir venu, Franck se fait passer pour le chauffeur de Delphine. Mère et fils se sont mis d'accord sur un code pour se comprendre pendant la partie de poker, et ça paye ! Delphine remporte une grosse somme d'argent.

Toujours à Marseille, l'égo surdimensionné de Gabriel lui donne des ailes. Cela commence à déranger ses collègues, notamment Léa. Alors qu'elle n'arrive pas à poser un diagnostic, celui-ci se présente en sauveur et trouve ce dont souffre la patiente. Plus tard, Jeanne demande à Léa de s'occuper d'une péritonite. Débordée, cette dernière préférerait transférer la patiente dans un autre hôpital. C'était sans compter sur Gabriel qui, ignorant la mise en garde de Léa, décide de s'en charger pendant sa pause déjeuner. Le docteur Riva aurait-il oublié que lui aussi avait ses limites ? Dans l'épisode de Plus belle la vie du 24 mars, n'ayant cessé de voler au secours de ses collègues et patients, Gabriel finit par s'endormir pendant sa garde.

En parallèle, dans l'épisode de PBLV du 24 mars, Bastien et Luna sont inquiets pour Pablo et cherchent des solutions. Bastien remarque que Luna s'implique beaucoup pour ses enfants et l'en remercie. De son côté, Sunalee récidive. Dans une boutique de maquillage, le vigile la surprend en train d'échanger les boîtes de deux produits. Luna prend sa défense et après avoir payé les articles, elle demande seulement à la jeune fille de ne pas se faire surprendre la prochaine fois. N'étant pas sa mère, elle estime que ce n'est pas son rôle de l'éduquer. Admirative et reconnaissante, Sunalee commence à la tutoyer. Même si elle a promis à Sunalee de ne rien dire, Luna raconte à Bastien ce qui s'est passé, sans rentrer dans les détails. Elle le prévient : elle ne perdra jamais une occasion de se mettre ses enfants dans la poche.