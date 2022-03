Résumé de Plus belle la vie épisode 4505 du 25 mars 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4505 de Plus belle la vie du vendredi 25 mars 2022, Coralie est retrouvée noyée dans une piscine. Résumé.

Dans l'épisode 4505 de Plus belle la vie du 25 mars, Delphine et Théo savourent leur victoire. Même Franck se prend au jeu. Les dettes de Théo sont remboursées, mais mère et fils ont visiblement la folie des grandeurs. À la villa, alors que tous deux boivent en discutant face à la mer, Théo raconte à sa mère comment il compte reconquérir Coralie qui revient de Grèce le lendemain. Après un énième shot, Delphine et Théo décident de sauter dans la piscine chauffée, mais alors qu'il s'approche de la piscine, Théo tombe nez à nez avec le corps sans vie de Coralie qui flotte dans l'eau.

Toujours à Marseille, l'heure est grave pour Gabriel. Alors que Thomas chante les louanges de son mari qui dort tranquillement, les soucis s'accumulent à l'hôpital. La patiente de Gabriel est au plus mal après son ablation du rein. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Gabriel est injoignable et des décisions doivent être prises. C'est Romain qui s'en charge et il fait une grave découverte : Gabriel n'a pas retiré le bon rein. Lorsque Gabriel l'apprend, le monde s'effondre. Est-ce la fin de sa carrière ?

En parallèle, Gérard veut toujours renouer les liens avec sa sœur. Il se rapproche de Kevin dans l'espoir de toucher Laëtitia, sans succès. Elle ne peut pas lui pardonner ses erreurs du passé. Dans l'épisode 4505 de Plus belle la vie diffusé le 25 mars sur France 3, Gérard massacre une poupée neuve qu'il offre ensuite à sa sœur. Il veut lui faire croire qu'il s'agit d'une de sa poupée d'enfance qu'il avait abîmée. Laëtitia découvre le pot au rose et est encore plus en colère contre son frère. Blessée, elle raconte toute la vérité à Kevin : Gérard aimait trop l'argent et a donc escroqué tout le monde et volé toutes les économies de sa mère avant de disparaître.