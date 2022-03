Résumé de Demain nous appartient épisode 1152 du 29 mars 2022

Dans l'épisode de Demain nous appartient 1152 diffusé le 29 mars, Sara et Nourdine déterrent un squelette sous le lycée. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1152 de DNA du mardi 29 mars, Bart est toujours en prison et Louise commence à douter. Bart lui a souvent menti et, malgré son amour, elle ne sait plus si elle peut lui faire confiance. Entre Noor, Garance, Charlie et Gabriel, la tension monte. Comme à son habitude, Charlie est très agressive, ce qui ne manque pas d'interroger ses camarades et tous finissent par se disputer. De son côté, Chloé se remet bien de son agression. Sara et Nourdine enquêtent au lycée et leur intuition les mène dans un sous-sol abandonné. Le sol présente des traces. Sara creuse et trouve un os humain.

Toujours à Sète, l'ambiance est plus détendue pour Damien et Audrey qui filent toujours le parfait amour. Le policier a été victime d'un dégât des eaux et a besoin d'un toit pendant quelques jours. Audrey refuse de l'héberger à cause de ses enfants. Elle ne se sent pas prête à repartager l'intimité d'un homme. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Damien est déçu, mais ne compte pas se laisser abattre. Il finit par s'imposer et sa compagne cède. Encore va-t-il falloir qu'il s'entende avec les 4 enfants et le moins qu'on puisse dire, c'est que leur accueil n'est pas chaleureux.

En parallèle, un autre couple essaye de vivre son histoire. Samuel et Victoire sont finalement prêts à sauter le pas. Leurs collègues ont parié qu'ils n'arriveraient jamais à tenir 40 jours, et ils ont peut-être raison. Dans l'épisode 1152 de Demain nous appartient diffusé le mardi 29 mars sur TF1, les deux amis décident de laisser libre cours à leur désir lors d'un dîner très hot. Mais c'est sans compter l'hôpital qui fait revenir Samuel de toute urgence pour un accouchement. Victoire et Samuel vont-ils finir par se retrouver ?