Résumé de Plus belle la vie épisode 4510 du 1er avril 2022

Dans l'épisode 4510 de Plus belle la vie du vendredi 1 avril 2022, Gabriel ne parvient pas à passer au dessus de son erreur. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 4510 de Plus belle la vie du 1er avril, Gabriel est dorénavant la risée de tous et son erreur a fait le tour de Marseille. Tous lui tournent le dos, ou presque... Léa vient le voir, car elle s'inquiète, Kylian et Lola essayent de le forcer à sortir et, enfin, Thomas demande de l'aide à Céline pour soutenir son mari. Remonter la pente va s'avérer difficile, la famille de la victime accuse Gabriel d'avoir gâché la vie de leur mère et, pour tenir le coup, le docteur Riva se réfugie dans le sommeil et dans les somnifères.

Toujours à Marseille, Théo est toujours en prison et tout l'accuse. Le jeune homme est complètement désorienté et entame probablement une phase dépressive. Delphine est formelle : s'il va en prison, il ne tiendra pas le coup. Malheureusement, les éléments à charge s'accumulent et Théo va être incarcéré. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Franck est libéré mais Delphine reste en prison. De son côté, Eric annonce la mort de Coralie à Blanche qui s'effondre.

En parallèle, Laëtitia est bien décidée à révéler au grand jour l'énième arnaque de son frère. Elle explique à Gérard que Valentin lui a confié ses problèmes de santé et l'enjoint à consulter un médecin immédiatement. Coup de chance, Romain est disponible pour une intervention. Avec la complicité de Laëtitia, Vidal prétend qu'il va pratiquer une opération à vif et Gérard, terrifié, avoue tout : il n'a rien. Dans cet épisode de Plus belle la vie 4510 diffusé le 1er avril sur France 3, c'en est trop pour Laëtitia mais Gérard se montre soudain vulnérable. Il fait tout cela, car il se sent nul. D'ailleurs, il a complètement craqué sur Carmen, mais n'ose pas se déclarer. De son côté, Carmen est ravie d'avoir un admirateur secret. C'est décidé, Gérard et sa sœur vont tenter de recoller les morceaux et l'arnaqueur va rester à Marseille !