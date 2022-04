Résumé de Plus belle la vie épisode 4526 du 27 avril 2022

Dans l'épisode 4526 de Plus belle la vie diffusé le 26 avril 2022, Gérard est incarcéré pendant deux ans. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 4526 de Plus belle la vie du mercredi 27 avril, Gérard découvre que sa sœur a découpé les photos où il apparaissait, ce qu'elle explique par la colère qu'elle a ressentie après le décès de leur mère. Il dit à Laetitia combien il a pu régulièrement penser à elle. Elle l'emmène alors dans un lieu symbolique, là où ils avaient vu la mer pour la première fois, quand ils étaient enfants. Et Laetitia en profite pour lui remettre la dernière lettre écrite par leur mère, que Gérard n'a jamais vue. Trop en colère, Laetitia lui avait caché pour le punir. Dans la lettre, sa mère lui déclare tout son amour et combien elle aurait aimé le revoir une dernière fois. Frère et sœur se tombent dans les bras. Puis vient le moment de se dire au revoir. Laetitia et Kevin accompagnent Gérard au commissariat : comme son sursis a sauté, il doit effectuer une ancienne peine de prison et va être incarcéré pendant deux ans.

Au même moment à Marseille, Revel s'énerve contre Boher après l'enlèvement du troisième jeune policier. Le tueur en série semble s'être volatilisé. Revel est persuadé que si Nebout avait été aux commandes, le dangereux meurtrier aurait déjà été arrêté depuis longtemps. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Patrick dément : il n'aurait pas mieux fait et suggère au procureur d'obliger Jacob à changer de lieu pour son rituel. Camille, qui a appris par Kevin que le tueur en série avait enlevé un autre policier, exige auprès de Jacob qu'il le libère, sans succès. Plus tard, à l'enterrement de Lucas, Jacob réussit à savoir par Ariane le plan de la police. Cette dernière découvre ensuite que Mathieu a reçu la médaille d'or de la sécurité intérieure, ce qui ne manque pas de l'impressionner. Après l'enterrement, ils vont boire quelques verres et Ariane l'embrasse.

En parallèle, Sylvia soupçonne Vidal d'être alcoolique. Fanny n'y croit pas alors pour être sûre de ce qu'elle avance, Sylvia fouille sa chambre et trouve des bouteilles d'alcool sous son lit. Dans l'épisode de Plus belle la vie 4526 diffusé sur France 3, le soir venu, les colocataires demandent à Romain s'il a un problème d'alcool. Le docteur, pour éviter de leur révéler de quoi il est atteint, leur ment en leur disant qu'il est effectivement alcoolique.