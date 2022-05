Résumé de Plus belle la vie épisode 4540 du 13 mai 2022

Dans l'épisode 4540 de Plus belle la vie du vendredi 13 mai 2022, les deux otages trouvent une sortie mais ne savent pas où ils sont. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 4540 de Plus belle la vie du 13 mai, Camille reprend connaissance et Kevin la détache et lui donne à boire. Elle ignore où ils se trouvent mais raconte le déroulement des événements : Jacob s'en est pris à lui car il a vu que Camille avait le coeur brisé par sa faute. Comme elle a cherché à le protéger, le meurtrier s'en est également pris à elle. De son côté, Ariane, agitée, ne réussit pas à dormir, et raconte à Mathieu son passé familial : la violence de son père, le suicide de sa mère et le meurtre de son compagnon, Alex Melmont. Plus tard, une information leur parvient : la carte bancaire de Jacques Millet, l'une des fausses identités de Jacob, vient d'être utilisée en Croatie. Les images de vidéosurveillance semble confirmer l'information. Au même moment, Camille et Kevin cherchent une issue dans une galerie souterraine lorsque la jeune femme sent un courant d'air et trouve la sortie. S'ils sont soulagés et se tombent dans les bras l'un de l'autre, ils se demandent où ils sont…

En parallèle, toujours dans l'épisode de Plus belle la vie du 13 mai, Noé tente d'alerter Kilian sur le comportement inapproprié de Betty mais ce dernier lui trouve beaucoup d'excuses. De son côté, Betty va toujours de déception en déception avec ses parents : au téléphone, son père se montre désagréable alors qu'elle lui dit qu'elle a des bonnes notes en maths. Sa mère veut savoir s'il lui a parlé d'elle et Betty lui balance qu'il a refait sa vie ailleurs avec sa nouvelle famille et qu'il s'en fiche désormais d'elles. Blessée, sa mère lui rétorque que c'est à cause de Betty si son père est parti. Au lycée, Kilian dit à Betty qu'il s'est inquiété de ne pas recevoir de réponse à ses textos et qu'il aimerait savoir quand ils vont pouvoir passer un moment ensemble. Betty lui demande d'arrêter de faire son gamin capricieux avant de partir. Plus tard au bar du Mistral, elle s'affiche avec Dimitri et critique Kilian devant tout le monde. Il l'entraîne alors dans son appartement et lui demande des explications. Face à la méchanceté de sa petite amie, il la gifle et elle prend la fuite.

Enfin, dans l'épisode de PBLV diffusé sur France 3 le vendredi 13 mai, Abdel déjeune au Marci et montre à Barbara un site de rencontres haut de gamme. Alors qu'ils sont tous les deux attablés, un couple s'embrassent passionnément devant eux. Ils se souviennent alors de leur propre histoire mais balaient la possibilité de se remettre ensemble. Le soir, alors qu'ils ont décidé de sortir à une soirée salsa pour faire des rencontres, Barbara passe chercher Abdel et il lui ouvre la porte torse nu. Troublée par ce qu'elle voit, et lui-même semblant séduit par la robe qu'elle porte, les deux ex s'embrassent de façon torride.