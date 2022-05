Résumé des épisodes de Plus belle la vie dès le 16 mai 2022

Dans les épisodes de Plus belle la vie diffusés à partir du 16 mai 2022, Camille pourrait avoir tout prévu pour se rapprocher de Kevin. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes de Plus belle la vie de la semaine du 16 mai, après avoir échappé à Jacob, Kevin et Camille se retrouvent obligés de survivre dans la forêt. Et il semblerait que ces moments passés ensemble les rapprochent. Pendant ce temps, la police avance dans son enquête et découvre que Jacob est en Croatie et qu'il a enlevé la jeune femme et le policier. Le temps presse, même s'ils ont trouvé des affaires et des vivres, le danger rôde toujours car leur ravisseur n'est pas loin. Mais Camille est-elle la victime ou la complice de Jacob ? Ce rapprochement avec Kevin était tout ce qu'elle désirait…

En parallèle, dans les épisodes de Plus belle la vie diffusés à partir du 16 mai sur France 3, Abdel et Barbara sont tombés dans les bras l'un de l'autre, mais au réveil, la gêne est au rendez-vous. Cette nuit passée ensemble a été décevante et leur a permis de se rendre compte qu'ils n'avaient plus de désir l'un pour l'autre. Le problème, c'est qu'ils n'osent pas se le dire. Tout porte à croire que ce couple mythique du Mistral ne se reformera pas, mais Abdel et Barbara pourront-ils rester amis ? En tout cas, l'avocat va tomber sous le charme d'une belle inconnue.

De leur côté, Romain et Sylvia sont confrontés au même problème. Romain a l'impression que tout les oppose, que Sylvia aime tout ce qu'il déteste. Elle lui a offert un poisson rouge pensant lui faire plaisir car il aime la mer et la plongée, mais ce qu'il aime, c'est voir les poissons en liberté ! Pour sa part, Sylvia n'apprécie pas trop l'idée de Romain de partir en weekend en Camargue puisqu'elle est allergique aux moustiques. Dans les épisodes de PBLV de la semaine du 16 mai, les deux colocataires devront se montrer honnêtes s'ils veulent préserver leur amitié.