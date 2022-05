Résumé des épisodes de Demain nous appartient à partir du 16 mai

Dans les épisodes de Demain nous appartient de la semaine du 16 mai 2022, Louise succombe à son empoisonnement à l'hôpital, dans les bras de Bart. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 16 mai 2022, c'est la panique à l'hôpital Saint Clair après l'empoisonnement de Louise. La jeune femme succombe à son empoisonnement dans les bras de Bart. L'enquête commence. Garry est le premier suspect. Il était à Sète sans que son ex le sache et il a fait une crise de jalousie le jour de son mariage. L'ex de Louise affirme pourtant qu'il était venu acheter un bateau et n'a rien à voir avec le meurtre. Sébastien trouve un autre suspect auprès de Tristan. Le restaurateur aurait insisté pour que Louise boive une coupe, et on sait que les membres de la famille Girard n'en sont pas à leur coup d'essai en matière de meurtre.

Toujours à Sète, Stanislas prend ses aises dans la famille Perraud et commence à jouer les fauteurs de troubles, sans que l'on ne sache encore pourquoi. Le skipper confie à sa conjointe que Dorian trompe sa fille et qu'elle est de toutes façons trop jeune pour dormir avec un garçon. Cette semaine dans Demain nous appartient, Stanislas va ensuite trouver Camille pour lui affirmer son soutien et lui dire qu'il trouve sa mère trop dure. Les relations sont de plus en plus tendues entre les deux femmes. Mais pourquoi Stanislas cherche-t-il à éloigner la mère et la fille, habituellement si proches ?

En parallèle, l'entente dans le couple Victoire Samuel n'est pas au beau fixe non plus. Les deux médecins ont un sale caractère et ont du mal à faire des concessions. Ils se chamaillent sans cesse et leur vie de couple est épuisante. Toujours dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés cette semaine, les deux décident de mettre de l'eau dans leur vin en s'adaptant l'un à l'autre. Ce qui provoque une nouvelle dispute. Finalement, Victoire et Samuel décident d'assumer qui ils sont même si cela fait parfois des étincelles. Mais Mona est formelle : tout ceci va mal finir.

Enfin, dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 16 mai 2022 sur TF1, Victor est persuadé que son plan machiavélique va fonctionner et qu'il va redevenir riche grâce aux Moreno. Le mafieux fait chanter le couple qui ne sait plus quoi faire. Christelle s'en veut terriblement d'avoir fait confiance à l'escroc. Mais sous leurs airs candides, les Moreno ont plus de ressources qu'on ne le pense et ils pourraient bien renverser la situation. Victor a beau être sûr de son coup et compter sur le soutien de Sophie Novak, il va devoir faire attention s'il veut être sûr de toucher le jackpot.