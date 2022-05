Résumé de Plus belle la vie épisode 4544 du 19 mai 2022

Dans l'épisode 4544 de Plus belle la vie du jeudi 19 mai 2022, Ariane retrouve Kevin et Camille sains et saufs . Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 4544 de Plus belle la vie du 19 mai, Ariane est folle de rage contre Mathieu pour avoir mis Jacob hors service. Il ne peut plus dire où il a caché Camille et Kevin. À quelques kilomètres de là, pourtant, les deux rescapés se portent bien et trouvent une maison abandonnée, même si Camille panique en réalisant que Jacob ne leur a pas laissé les vivres promis et qu'ils sont perdus au milieu de nulle part. Sans savoir la raison de cette panique, Kevin tente de la rassurer et la complimente de plus en plus, jusqu'à finir par coucher avec elle. Alors qu'ils entendent passer un drone, les deux nouveaux amants décident d'allumer un feu pour attirer l'attention. Et ça marche ! Les secours les repèrent et Ariane vient les chercher.

Au même moment, il règne une drôle d'ambiance à la coloc. Si Sylvia sort avec Romain, ce dernier a beaucoup plus de choses en commun avec Émilie. D'ailleurs, le docteur Vidal a confié à Estelle qu'il n'avait pas vraiment de sentiments pour sa nouvelle compagne. Dans cet épisode de Plus belle la vie, ces doutes sont finalement réciproques et Sylvia est lucide : elle n'a rien à faire avec Romain et il ferait mieux d'aller avec Émilie. Elle a d'ailleurs un plan très très hot pour réunir les deux colocs. Lors d'une soirée très arrosée, Sylvia prend les devant avec Émilie et propose à Romain de les rejoindre. Après une nuit à 3 enflammée, Romain et Émilie s'endorment dans les bras l'un de l'autre.

Toujours à Marseille, l'amour est définitivement à l'honneur. Et c'est au tour d'Abdel de succomber. Il n'arrête pas de penser à sa belle inconnue du bar et, justement, il tombe par hasard sur elle dans la rue. Entraînant Barbara avec lui, il décide de la suivre dans le restaurant où elle vient d'entrer. Dans l'épisode 4544 de Plus belle la vie diffusé le 19 mai sur France 2, Abdel la voit discuter avec un homme et n'ose pas l'aborder. Qu'à cela ne tienne ! Il graisse la patte du serveur, et apprend qu'elle assistera à une soirée caritative quelques jours plus tard. Abdel convainc Léa de lui donner une place. Abdel réussira-t-il à séduire son coup de foudre ?