Résumé de Demain nous appartient épisode 1192 du 24 mai 2022

Dans l'épisode 1192 de Demain nous appartient du mardi 24 mai 2022, Vanessa prévoit de faire de Georges sa prochaine victime. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1192 de DNA du 24 mai, un cheveu de femme a été trouvé avec les flacons de digitaline du coffre de Tristan, ce dernier serait donc innocent. De son côté, Georges mène son enquête sur Vanessa. Il rencontre son père qui lui explique qu'elle n'a jamais fait le deuil de la mort de sa mère et n'a pas accepté qu'il refasse sa vie avec Alice. Pire encore, quand cette dernière est morte d'une crise cardiaque, peu avant son mariage, Vanessa n'a même pas cherché à cacher sa satisfaction. Alice a-t-elle été la première victime de Vanessa ? En proie aux doutes, Georges finit par demander à sa compagne si elle a quelque chose à voir avec tous ces meurtres. En guise de réponse, celle-ci quitte l'appartement. Le policier avait vu juste : la dernière scène de l'épisode montre Vanessa en train de prendre un flacon de digitaline dans un frigo. Georges est sa prochaine cible.

De son côté, Nordine annonce à Sara et Roxane qu'il refuse d'être leur donneur. Compte tenu de son histoire personnelle, il n'arrivera pas à garder ses distances, il s'impliquerait trop. Les filles comprennent, même si elles sont très déçues. Nordine fait également part de sa décision à Sophie car il a vu que cela semblait la perturber. Dans l'épisode de DNA diffusé le mardi 24 mai sur TF1, Sara et Roxane jettent leur dévolu sur Damien. Mais lorsqu'elles lui expliquent leur situation et lui demandent d'être leur donneur, il est complètement paniqué.

Enfin, dans cet épisode de Demain nous appartient, Étienne aborde le sujet du bac avec Nathan, qui est persuadé que son cas est désespéré et qu'il ne sera pas capable de l'avoir. Pour le CPE, le jeune homme souffre juste d'un manque de confiance en lui, il lui propose un exercice de respiration pour apprendre à contrôler son stress. Étienne lui conseille également de visualiser des couleurs pour se calmer. Nathan, qui jusque-là n'était pas réceptif, semble découvrir les bienfaits de la sophrologie. Il met en pratique l'exercice au lit avec Angie, et ça marche !