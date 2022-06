Résumé de Plus belle la vie épisode 4553 du 8 juin 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4553 de Plus belle la vie du mercredi 8 juin 2022, Abdel découvre une nouvelle facette de Tim très inquiétante. Résumé.

Dans l'épisode 4553 de Plus belle la vie du mercredi 8 juin, Abdel reçoit un appel du commissariat : Barbara est en garde à vue pour violation de propriété privée. Après que l'avocat soit venu la chercher, elle jure à Abdel qu'elle était à l'extérieur quand le vigile l'a tasée mais son ami trouve anormal que Tim n'a pas pris assez de précautions avec elle. Un peu plus tard, Tim s'excuse auprès de Barbara. Dans son bureau, Abdel remet les 50.000 euros que BTC donne au journaliste pour qu'il arrête d'enquêter sur l'entreprise. Tim a jusqu'à vendredi pour décider ce qu'il fait de l'argent. De son côté, Abdel rencontre une journaliste qui connaît Tim. Elle lui révèle qu'il a carrément laisser mourir un homme qu'il a filmé seulement pour faire du buzz. Abdel montre la vidéo à Barbara. Très choquée, elle est cherche une explication.

Ailleurs à Marseille, dans l'épisode de Plus belle la vie du mercredi 8 juin, Jean-Paul part bosser alors qu'il devait garder Aurore. Léa, qui doit aller à un conseil municipal, confie exceptionnellement sa fille à Betty. De son côté, Kilian rentre chez lui. Thomas et Gabriel ont rendez-vous avec le proviseur de Ravel mais Kilian n'est pas sûr de vouloir venir. Un peu plus tard, Betty dit à Léa combien elle est bien avec elle. Alors qu'elle s'approche de Léa, celle-ci détourne l'attention. Nisma et Kilian déjeunent : il avoue à son amie qu'il ne veut pas aller à Ravel et préfèrerait travailler au Mistral à plein temps. Léo est d'accord.

Enfin, dans l'épisode de PBLV du mercredi 8 juin, Noé, Sunalee et Jules reparlent du bal de fin d'année qu'ils veulent absolument organiser malgré le refus de Rochat. Ils comptent sur Lola pour ne rien lâcher. L'adolescente a justement prévu une manifestation sauvage devant le bureau du proviseur qui ne cède pas. Dans un couloir, Sunalee essaye de convaincre Dimitri de participer à la manifestation : les élèves ont décidé de danser la samba devant le bureau de Rochat. En conséquences, le chef d'établissement distribue les heures de colle. Noé explique à sa mère, furieuse, qu'entre crise d'angoisse et phobie scolaire, les élèves vont mal depuis le début du covid et une fête leur ferait du bien.