Résumé de Demain nous appartient épisode 1205 du 10 juin 2022

Dans l'épisode 1205 de Demain nous appartient du vendredi 10 juin 2022, après avoir vu le juge pour un face-à-face avec Stanislas, Audrey se rend compte que Léa a disparu. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1205 de DNA du 10 juin, Raphaëlle refuse que Stanislas la touche après l'avoir de nouveau frappée. Il dit avoir perdu la tête en pensant que Sébastien et Camille avaient réussi à la monter contre lui. Stanislas réussit un nouvelle fois à apitoyer Raphaëlle, disant avoir peur de ne pas pouvoir récupérer son fils et qu'elle est son seul espoir de le rencontrer. De leur côté, Martin et Sébastien font le point concernant la mort d'Eve. Le dossier de l'enquête conclut à un suicide et le casier de Stanislas est vierge. Martin met beaucoup d'espoir dans le témoignage d'Isabelle Cottin, une de ses ex qu'il a rencontrée au Cap Vert. Pendant ce temps là devant le juge, Stanislas et Audrey bataillent pour le petit Léo, qui craint que son père ne l'emmène loin de Sète. Au moment de passer à table chez les Roussel, l'enfant a disparu.

Toujours à Sète, Mona, voyant Nathan complètement démotivé pour réviser le bac, lui proposer de travailler avec elle à sa coloc. Si Nathan trouve l'idée mauvaise au départ, le coup de stress que va lui mettre Etienne le fait changer d'avis. Dans cet épisode de Demain nous appartient du vendredi 10 juin, Mona et Nathan décident finalement de réviser ensemble mais Nathan s'endort sur le canapé avant même de commencer..

En parallèle, Judith a retrouvé Noah qui ne semble pas aller très bien. Il dit avoir beaucoup de travail et paraît très nerveux. Dans l'épisode 1205 de DNA diffusé le 10 juin sur TF1, Judith se confie à Noor concernant son petit ami qu'elle trouve distant. Elle retrouve ensuite son père pour rencontrer Bertrand, le propriétaire du mas qu'il souhaite acquérir. Le vendeur teste la motivation de ses acheteurs et leur légitimité dans le métier avant de leur faire visiter. Il leur présente Justin qu'il faudra garder comme employé s'ils achètent. De retour auprès de Noah, Judith apprend qu'il a mis en vente le mas : son grand-père lui a laissé. Beaucoup de dettes après sa mort. De retour chez elle, bonne nouvelle : Bertrand a choisi Alex et Judith pour le mas !