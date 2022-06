Résumé de Demain nous appartient épisode 1208 du 14 juin 2022

Dans l'épisode de Demain nous appartient 1208 diffusés le mardi 14 juin 2022, Noor est malheureuse avec Cédric et préfère rompre. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode de DNA diffusé le mardi 14 juin 2022, Noor a attendu des nouvelles de Cédric tout le week-end, sans succès, mais il lui envoie finalement un texto. Soraya essaye de raisonner sa sœur : cette relation ne la rend pas heureuse. Cédric veut voir Noor et tous deux boivent un verre. Cédric s'excuse et apprend à Noor que ses enfants sont enfin en train de lui pardonner. Noor lui dit pourtant que leur histoire est trop compliquée, elle l'aime, mais elle souffre et ne veut pas qu'ils finissent par se détester. Elle rompt. Cédric essaye de la retenir, mais Noor quitte le Spoon, le cœur brisé.

Au même moment, Raphaëlle est dans la tourmente. Elle a enfin avoué à son père et à Chloé que Stanislas avait été violent, mais pour le moment elle ne veut pas le quitter. Le skipper s'excuse, il promet de se faire aider et de changer. Dans cet épisode de DNA, Audrey accepte de lui présenter Léo, et Stanislas joue aux pères parfaits. Léo est conquis. Après le départ de son fils, Stanislas est de nouveau méprisant envers Audrey et est sur le point d'être violent avec Raphaëlle, mais est interrompu par Camille. Raphaëlle glisse un couteau dans sa poche, car elle ignore que son amant pourrait bien disparaître plus tôt que prévu : en effet, le skipper a payé un passeur pour partir à Tanger... Avec son fils.

Toujours à Sète, des mises au point s'imposent entre Bart, Roxane et Sara. En effet, Roxane va bientôt ovuler et il est donc tant de procéder à l'insémination. Mais au fait, comment les deux femmes souhaitent-elles s'y prendre pour récupérer le sperme de Bart ? Dans l'épisode 1208 de Demain nous appartient diffusé le 14 juin sur TF1, Roxane et Sara rassurent Bart : aucun rapprochement physique n'est nécessaire. Plus tard, le jeune homme en parle avec Anna et Marianne débarque dans la pièce. Bien entendu, le projet ne lui plaît pas du tout. Quant à Bart, il a encore quelques doutes. Il a surtout peur de se faire évincer à la naissance de l'enfant. Heureusement, Sara le rassure.