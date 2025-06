Trump cité dans l'affaire des crimes sexuels Epstein, ce détail derrière les accusations de Musk

Elon Musk a accusé publiquement Donald Trump de figurer dans les dossiers de l'affaire des crimes sexuels Epstein. Pour l'instant dénuée de preuve, l'attaque du patron de Tesla pourrait provenir d'une étonnante vidéo.

Un tweet et tout est relancé. Après une joute verbale par réseaux sociaux interposés avec Donald Trump, Elon Musk a jugé qu'il était "temps de lâcher la grosse bombe", sur le président américain, sur X. Désormais en guerre ouverte avec lui, le patron de Tesla a accusé Donald Trump de figurer "dans le dossier Epstein", sans avancer la moindre preuve. Une accusation grave, qui relance toutes les théories d'une éventuelle participation du magnat de l'immobilier américain à l'un des plus grands scandales sexuels lié aux Etats-Unis.

L'affaire Epstein, c'est celle d'un financier américain qui achète en 1998 Little Saint James, une île privée située dans les Îles Vierges britanniques. Ce petit bout de terre sera au coeur d'un réseau d'exploitation sexuelle de mineurs, révélé vingt ans plus tard. Officiellement, Epstein est mort par suicide, dans une prison de New York en 2019 avant d'être jugé pour trafic sexuel. En 2019, celui qui était un proche de Donald Trump était notamment accusé d'avoir rétribué des jeunes filles mineures en contrepartie d'actes sexuels entre 2002 et 2005.

Ce n'est qu'à partir de 2024 qu'une juge de New York a commencé à dévoiler les noms de personnes mentionnées dans l'enquête Jeffrey Epstein. Mais ces noms sont ceux de contacts, de proches, ou encore de connaissances ou de victimes présumées. Des personnes suspectées de complicités y sont également citées. Dans les 943 pages des quarante documents rendus publics, on retrouve des noms très connus : ceux des anciens présidents américains Bill Clinton et justement Donald Trump.

Soirées, jet privé... Trump et Epstein liés

Le président des Etats-Unis a toujours nié avoir passé du temps dans la propriété d'Epstein sur les îles Vierges. En 2019, une vidéo datant de 1992 ressurgit des archives de la chaîne NBC. Elle n'est pas filmée sur les îles Vierges, mais à Mar-a-Lago. Trump et Epstein regardent des femmes danser sur la piste. Le premier semble commenter la scène à l'oreille du second, des mots qui ont bien fait rire son invité du soir. Ce détail et cette complicité pourraient être à l'origine des accusations d'Elon Musk.

Selon plusieurs médias américains, malgré ses dénégations, Donald Trump aurait voyagé à bord du jet de Jeffrey Epstein au moins sept fois. Et les deux hommes ont participé aux mêmes soirées dans les années 1990. De quoi alimenter la chronique et les récents propos d'Elon Musk contre le président américain.

Avant sa dernière élection, Donald Trump s'était montré très clair concernant l'affaire Epstein, assurant qu'il n'aurait "aucun problème à rendre publics" les dossiers relatifs à Epstein. Pourtant, son administration ne l'a toujours pas fait. "Trump figure dans les dossiers Epstein. C'est la véritable raison pour laquelle ils n'ont pas été rendus publics", a asséné Elon Musk dans son dernier tweet. Attention, aucune preuve ne permet d'affirmer que Donald Trump fait partie de cette fameuse liste ou que ce dernier est lié au scandale sexuel dans l'affaire Epstein.

"Il se dit qu'il aime les belles femmes autant que moi"

Au delà d'avoir remis une pièce dans la machine, les mots d'Elon Musk ont également soulevé la colère du camp démocrate. "Aujourd'hui, mes soupçons ont été confirmés", Trump est "au courant de tous les dossiers Epstein", a lancé le démocrate Ted Lieu (Californie). Même discours chez Tim Miller, ancien porte-parole du Comité national républicain et désormais opposé au président américain : "Que cache l'Administration Trump ? (...) Le peuple américain mérite de savoir si notre président est un pédophile", a-t-il lancé.

Selon les défenseurs de Donald Trump, ce sont davantage les démocrates et les célébrités d'Hollywood qui sont liés à l'affaire, pas Trump. Pour rappel, le président américain était fut un temps le voisin de Jeffrey Epstein en Floride puis à New York. "C'est très amusant d'être avec lui. Il se dit même qu'il aime les belles femmes autant que moi, et beaucoup d'entre elles sont très jeunes", avait-il déclaré à son sujet dans les années 2000, assurant qu'Epstein était un "type formidable".