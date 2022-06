Résumé de Plus belle la vie épisode 4558 du 15 juin 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4558 de Plus belle la vie du mercredi 15 juin 2022, Élisa risque d'être accusée de complicité de meurtre. Résumé.

Dans l'épisode 4558 de Plus belle la vie du 15 juin, tandis que l'identité du cadavre découvert sous la dalle de béton est encore inconnue, Tim est bien décidé à continuer ses recherches, même si Abdel lui a demandé de laisser faire la justice. Pour sa part, Élisa est en mauvaise posture. D'un côté, le responsable du chantier prétend qu'il ne sait rien et ne lui donne aucune information, de l'autre, la juge l'avertit : s'il s'avère qu'elle savait ce que cachait la dalle, elle sera considérée comme complice. Élisa soutient qu'elle n'était pas au courant, mais se montrant plus fragile que d'habitude, elle fond en larmes devant Abdel.

En parallèle, toujours dans l'épisode de Plus belle la vie du 15 juin, Dimitri complimente Sunalee, elle a un talent pour faire parler les gens. Il reconnaît que chez lui, le suicide de sa sœur est tabou et qu'il n'a jamais vraiment fait son deuil. Ignorant toujours pourquoi Natacha a mis fin à ses jours, il ne peut pas avancer. Touchée par l'histoire de son camarade, Sunalee tente de trouver des réponses. Après être tombée sur une photo de classe datant de 2008 où Nathan pose à côté de la sœur de Dimitri, Sunalee demande des informations à son professeur d'anglais, qui, mal à l'aise, affirme ne pas se souvenir de la jeune fille.

Enfin, dans l'épisode de PBLV diffusé le mercredi 15 juin sur France 3, Éric et Ariane sont tourmentés par leurs histoires de cœur. La policière s'en veut d'avoir tout gâché avec Mathieu et son collègue lui vante les bons côtés du célibat. Il est loin de se douter que son propre passé amoureux va refaire surface. Simon, un agriculteur victime d'insultes homophobes, vient porter plainte au commissariat. Et Éric se cache sous son bureau ! L'homme est un ancien camarade de l'école de police qui lui avait fait des avances. N'assumant pas encore d'être gay, Éric l'avait remballé. Aujourd'hui, il repense souvent à lui et à ce qui aurait pu se passer s'il s'était comporté autrement…