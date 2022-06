Résumé de Plus belle la vie épisode 4560 du 17 juin 2022

PLUS BELLE LA VIE. Dans l'épisode 4560 de Plus belle la vie du vendredi 17 juin 2022, Éric retrouve un ancien camarade de l'école de police, victime d'une agression homophobe. Résumé.

Dans l'épisode 4560 de Plus belle la vie du 17 juin, au commissariat, Éric retrouve Simon, un ami de 20 ans venu déposer plainte : son véhicule professionnel a fait l'objet de tags homophobes insultants. Les deux hommes se sont connus à l'école de police. À l'époque, Éric n'assumait pas d'être gay et avait insulté Simon qui le draguait ouvertement. Les deux hommes se racontent leur vie respective. Depuis la mort de ses parents, Simon n'est plus policier et élève des chevaux. Les deux hommes se rendent ensuite sur les lieux de l'agression et doivent se défendre face aux trois hommes qui reviennent à la charge. Éric propose ensuite à Simon de passer chez lui pour désinfecter sa blessure. Les deux hommes se rapprochent et s'embrassent.

Pendant ce temps, toujours dans l'épisode de PBLV du vendredi 17 juin, Vincent Marceau, le père d'Elisa, actionnaire principal de BTC, rend visite à Abdel pour faire connaissance. Le lendemain, Abdel retrouve Élisa devant la juge. M. Burgeaud, le chef de chantier, raconte qu'il n'est pas un meurtrier mais qu'en fin de chantier, un certain Nicolaï, un clandestin qu'il avait engagé, est tombé d'un échafaudage et s'est tué sur le coup. Il a dissimulé son corps pour éviter l'enquête de police. Il dit en revanche n'être pour rien dans l'agression de Tim mais est mis en examen pour la dissimulation du cadavre. Élisa remercie Abdel de l'avoir soutenue mais met de la distance. On surprend ensuite Vincent Marceau au téléphone, en train de demander à son interlocuteur de s'occuper de la famille de Burgeaud et que, la prochaine fois, cet interlocuteur mystérieux devra se débarrasser des personnes gênantes ailleurs que sur ses chantiers.

Enfin, dans l'épisode 4559 de Plus belle la vie diffusé le 17 juin sur France 3, Kilian réveille Lola pour lui confié qu'il a retrouvé Betty, qu'ils ont fait l'amour, mais que Betty lui a dit tellement de choses horribles ensuite qu'il a tout cassé autour d'elle. Kilian se sent aussi minable et lâche que l'ex de leur mère. Lola lui fait promettre de se faire soigner. Le lendemain matin, Kilian demande de l'aide à Gabriel et Thomas. Gabriel va se renseigner auprès du psy de l'hôpital. Sur la place du Mistral, Betty attend Léa et fait semblant de ne pas avoir planifié leur rencontre. Betty lui propose un café mais Léa refuse. Au Mistral, Léo prévient Kilian qu'il va devoir beaucoup bosser. Il est content qu'il soit là, persuadé qu'ils vont former une super équipe. Betty tente de le contacter mais Kilian résiste et la bloque.