Résumé de Demain nous appartient épisode 1212 du 21 juin 2022

Dans l'épisode de Demain nous appartient 1212 diffusé le mardi 21 juin 2022, Chloé apparaît avec un couteau sur les images du soir du meurtre. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode de DNA diffusé le mardi 21 juin 2022, soupçonnée d'avoir assassiné Stanislas Beaumont, Audrey est en garde à vue. Elle clame son innocence en racontant sa version des faits : elle a sonné chez Raphaëlle car elle voulait lui parler pour lui ouvrir les yeux sur sa relation toxique avec Stanislas. Mais c'est Chloé qui a ouvert la porte et lui a conseillé de rentrer chez elle au plus vite. Cette version corrobore avec celle de Chloé et de Raphaëlle. Pendant ce temps, Roxane cherche à récupérer des images filmées chez Raphaëlle et, grâce à l'aide de Damien, mis sur la touche à cause de sa proximité avec l'accusée, elle y parvient. On y voit Chloé tenant à la main un long couteau de cuisine. La preuve de sa culpabilité ?

Au même moment, à La Paillote, on discute avec beaucoup de sérieux les menus. Dans cet épisode de DNA, tandis que Sylvain ne veut miser que sur des hots dogs et paninis, Charlie envisage plutôt de faire des salades composées avec des ingrédients type baies de goji, grenades et chou kale. Christelle essaie d'arbitrer sans succès mais fait les comptes à la fin de la journée : Sylvain a vendu 157 hots dogs contre 31 salades pour Charlie. La jeune ne compte pas se laisser abattre, persuadée d'être plus efficace le lendemain.

Toujours à Sète, Manon rentre d'un jogging mais n'évoque plus la possibilité de faire carrière dans la police, ce qui comble Aurore de bonheur. Dans l'épisode 1212 de Demain nous appartient diffusé le 21 juin sur TF1, Manon, en réalité, a eu une vraie révélation pour ce métier et a pris une grande décision : elle veut tenter le concours de gardien de la paix. Elle obtient les encouragements de tous ses collègues, qui lui prêtent même des livres. Sauf de sa mère, dépitée de la décision de sa fille. Pour bien faire, Manon demande à Nordine de l'aider à réviser. Le bleu accepte !