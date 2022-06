Ici tout commence du 22 juin 2022 : Célia prête à tout pour faire tomber Charlène (spoilers)

ICI TOUT COMMENCE EN AVANCE. Dans l'épisode 427 d'Ici tout commence, la guerre est déclarée en Charlène et Célia, qui refuse que la fille de Teyssier obtienne son diplôme. Résumé en avance et spoilers.

Dans Ici tout commence le 22 juin 2022, Célia refuse de passer l'examen en binôme avec Charlène, après le harcèlement que la sœur de Théo lui a fait subir. Charlène est également peu enthousiaste à cette idée. Mais les deux jeunes femmes décident de passer outre leur animosité pour l'épreuve. Mais en cuisine, Charlène et Célia n'arrivent absolument pas à s'entendre. Célia l'insulte, refuse de travailler avec elle. Résultat : les deux jeunes femmes finissent par se battre. Eliott se range également du côté de Charlène, avouant à son amie qu'elle a provoqué sa binôme. Il la met en garde sur le résultat de l'examen. Célia lui avoue qu'elle compte bien se venger de Charlène et fera tout pour qu'elle n'obtienne pas son diplôme.

Egalement, Ambre et Tom ont un projet dans Ici tout commence au programme TV ce mercredi. Ils proposent à Diego d'organiser une table d'hôte chez les Gaissac. Le grand-père de Célia leur avoue toutefois qu'il envisage de vendre l'exploitation. Il leur propose toutefois de tester leur projet pour voir si ça leur plait. Ils demandent l'aide de Jasmine et Deva pour voler de la poutargue à l'économat. Les deux jeunes femmes acceptent à contrecœur. Elles se font repérer par Enzo, qui leur promet de ne pas les dénoncer. Deva finit ensuite par croiser Souleymane, et lui avoue qu'elle s'est trompée ces derniers mois, avant de l'embrasser.

Enfin, dans l'épisode 427 d'ITC sur TF1, Tony s'achète une moto couverte de stickers pour pouvoir assurer les livraisons. Lorsque Solal le découvre, il n'est pas convaincu de l'image que ça donne au click and collect. Mais lors de la livraison, Tony manque de se faire renverser par un autre motard, ce qui lui provoque des vertiges. Gaëtan le retrouve et le pousse à se confier : il panique à l'idée d'avoir un accident. Le professeur de sport lui propose de l'aider pour la fin des livraisons.