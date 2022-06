Résumé de Demain nous appartient épisode 1218 du 29 juin 2022

Dans l'épisode 1218 de Demain nous appartient du mercredi 29 juin 2022, du matériel du mas tombe sur Alex et le laisse inconscient au sol. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode de DNA du mercredi 29 juin, la police a la preuve que l'explosion au mas n'était pas un accident. Georges mène l'enquête parmi les invités. Jordan jure n'y être pour rien, et accuse Noa qui aurait pu se venger par jalousie. Mais il jure faire la différence entre le travail et les sentiments. Karim n'a plus de sensation dans le bras et Renaud propose de la micro-chirurgie, seule option pour rétablir de l'influx nerveux. Bart passe le voir. Au mas, Alex découvre un article très négatif après l'explosion et s'inquiète. Il est déçu de voir que Nos semble moins concerné. Mais Noa . Au mas, du matériel tombe sur Alex qui le laisse inconscient ! Accident ou agression ?

Toujours à Sète, chez Raphaëlle, Camille a fait un cauchemar et sa petite sœur essaie de lui remonter le moral. Elle retourne se coucher pendant que Raphaëlle et Maud jettent les vêtements de Stanislas. Les trois femmes s'interrogent sur la destination des vêtements : elles décident de les donner à un association. De cette façon, Stanislas aura fait au moins une bonne chose dans sa vie ! Raphaëlle passe ensuite au Spoon voir Audrey pour s'excuser. Elles prennent des nouvelles l'une de l'autre. A la plage, Camille se repose à La Paillote, dans les bras de Dorian. Ils trinquent à l'amour alors que Jack et Maud se désespèrent de le trouver un jour.

Enfin, dans l'épisode 1218 de Demain nous appartient diffusé le 29 juin sur TF1, William et Aurore demandent des comptes à leur fille Sofia concernant ses photos pour la publicité de maillots de bains. William en discute avec Samuel, son père biologique. Ils ne partagent pas la même opinion. Si William est très énervé de la marchandisation du corps de sa fille, Samuel, soutenu par Victoire, trouve que Sofia a raison d'avoir fait cette nouvelle expérience. Samuel retrouve Sofia sur la plage et la félicite pour son initiative, il est fier d'elle. Sofia a encore une dernière chose à leur dire, mais Manon ne l'encourage pas, de peur que ça mette le bazar dans la famille. De quoi s'agit-il ?