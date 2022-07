Résumé de Demain nous appartient épisode 1220 du 1er juillet 2022

Dans l'épisode 1220 de Demain nous appartient du vendredi 1er juillet 2022, Noa est placé en garde à vue. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1220 de DNA du 1er juillet, après un lavage d'estomac, Audrey s'en sort, mais elle n'a pas été victime d'une simple intoxication alimentaire : elle a été empoisonnée à l'arsenic, comme la plupart des personnes qui ont mangé les huîtres d'Alex. L'eau du bassin a été empoisonnée, mais par qui ? Justin est le suspect idéal, mais il nie toujours. Au mas, la situation est tendue… Noa se montre agressif envers Jordan et ils finissent par se battre. Judith n'a pas d'autre choix que de virer Noa, car il c'est lui qui a frappé en premier. De son côté, Damien a un nouvel élément. Il s'agit d'un message que Noa a envoyé à Justin dans lequel il reconnaît détester la famille Delcourt. Noa est placé en garde à vue pour complicité d'attentat, d'empoisonnement et de vol.

Ailleurs à Sète, toujours dans l'épisode de DNA du 1er juillet, Timothée pense être asexuel, c'est pour cela qu'il n'a pas aimé faire l'amour avec Elsa et n'a pas envie de recommencer. Pour sa part, la jeune fille n'a pas l'intention de se contenter de lui tenir la main car elle a vraiment apprécié ce moment d'intimité avec lui. Afin de sauver son couple, Timothée cherche à comprendre ce qui lui arrive auprès de sa psy. Pour Anna, il n'est pas asexuel car il a eu du désir pour sa copine, et de plus, il a su lui procurer du plaisir. Le seul problème, c'est que ça l'a déstabilisé, il lui faut donc arriver à lâcher prise et à comprendre les réactions d'Elsa. Angoissé à l'idée de refaire l'amour, Timothée est persuadé que si ça se passe encore mal pour lui, Elsa voudra le quitter. À moins qu'il ne s'entraîne avec une autre…

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le vendredi 1er juillet sur TF1, Sophie ne voit pas d'un bon œil que Manon envoie autant de messages à Nordine et décide de débarquer pendant leur séance de révision au Spoon. Marquant son territoire, elle multiplie les gestes affectueux envers Nordine et fait remarquer à Manon qu'elle n'est encore qu'une ado. Mal à l'aise, celle-ci préfère s'éclipser. C'est la grosse déception pour Manon qui venait d'avouer à sa sœur que le jeune policier ne la laissait pas indifférente.