Résumé de Demain nous appartient à partir du 11 juillet 2022

Dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés à partir du 11 juillet 2022, Sofia et Romain projettent d'aller vivre en Espagne. Résumé en avance et spoilers.

Dans les épisodes de DNA diffusés à partir du 11 juillet, Sofia et Romain annoncent leur grand projet aux Daunier. La semaine dernière, les amoureux avaient laissé entendre qu'ils voulaient commencer une nouvelle vie à l'étranger, mais sans en dire plus. Au grand désarroi de William et Aurore, Sofia leur révèle enfin qu'elle a le projet d'aller s'installer avec Romain en Espagne, dans un village de la Costa Brava, pour y ouvrir un restaurant ! Le jeune couple semble avoir tout prévu dans les moindres détails. Mais évidemment, pour se lancer dans cette nouvelle aventure, Sofia doit abandonner ses études. William et Aurore sont sous le choc.

Toujours dans les épisodes de DNA de la semaine prochaine, alors qu'un certain mystère plane sur Diane, la protégée de la défunte tante de Samuel, Anne-Marie Lazzari est de retour à Sète. Complètement paniquée, elle a fait le trajet depuis Bordeaux car elle a reçu un appel lui disant que sa petite-fille était en danger. Pourquoi ce surprenant coup de fil ? Quoi qu'il en soit, Victoire va bien et rassure sa grand-mère qui en profite pour rester quelques jours chez le couple de médecins. Samuel fait très bonne impression auprès d'Anne-Marie.

Enfin, dans les épisodes de Demain nous appartient diffusés la semaine du 11 juillet sur TF1, maintenant que Robin a été innocenté grâce au témoignage de Bénédicte, la police doit explorer de nouvelles pistes. Si le mobile des sabotages du mas n'était pas d'ordre personnel, il devrait être professionnel. Martin charge donc Georges de chercher qui aurait l'intention d'acheter le mas. Il se trouve que Victor Brunet vient justement de faire une proposition de rachat à Alex, et la somme qu'il lui propose est bien en dessous du prix du marché. Victor serait-il derrière tous ces sabotages ?