Résumé de Demain nous appartient épisode 1229 du 14 juillet 2022

Dans l'épisode 1229 de Demain nous appartient du mercredi 14 juillet 2022, La police croit en l'innocence de Bart mais un "témoin" le dénonce. Résumé et spoilers.

Dans l'épisode 1229 de DNA du 14 juillet, Bart est emmené en cellule de dégrisement. Le jeune homme va très mal psychologiquement et est sous antidépresseurs. Le gérant du Spoon a également bu, ce qui ne fait pas bon ménage avec son traitement. Pourtant malgré son état d'ébriété et de confusion, Bart est formel, il n'a rien fait. La police le croit, surtout qu'il a des alibis pour les deux premiers sabotages. Mais un témoin oculaire prétend le reconnaître comme auteur des faits. Plus tard, ce témoin est arrêté dans la rue par Robin, qui veut savoir si Valorta a bien été accusé.

Toujours à Sète, Samuel vient d'hériter du haras de sa tante, mais il hésite encore à accepter la succession. Ce serait un magnifique endroit où vivre, proche de son travail, idéal pour une vie avec Victoire, mais cela reste une lourde responsabilité. Dans cet épisode de Demain nous appartient, le docteur s'interroge sur les motivations de sa tante, mais suppose qu'elle lui fait simplement confiance. Il n'oublie pas son avertissement pour autant : faire attention à Diane. Renaud, quant à lui, reste en retrait.

Enfin, dans l'épisode 1229 de DNA diffusé le 14 juillet sur TF1, c'est l'anniversaire de Timothée. Le jeune homme angoisse, car Elsa ne répond pas à ses messages. Devant sa détresse, Manon vend la mèche : sa petite amie lui prépare une fête surprise. Évidemment, Timothée est pris de court et préfère rester avec son père pendant que tous ses amis l'attendent. Alors qu'Elsa s'en veut d'avoir eu cette idée, son petit ami débarque : il pensait trop à elle. Timothée est prêt à se laisser surprendre par Elsa.