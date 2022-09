Résumé de Demain nous appartient épisode 1268 du 7 septembre 2022

Dans l'épisode 1268 de Demain nous appartient du mercredi 7 septembre 2022, la justice a rendu son verdict et Emma peut souffler.

Dans l'épisode 1268 de DNA du mercredi 7 septembre, à la lecture de la demande de rançon pour libérer Timothée, Sophie réussit à convaincre Victor d'appeler la police. Quelque part dans un garage, Timothée est toujours enfermé avec de la musique techno à fond. Une voix lui demande d'obéir à sa demande en se servant d'un ordinateur pour faire du code. Pendant ce temps, les policiers montent une opération pour attraper le ravisseur. Grâce à la graphie de la lettre, Damien a la certitude que le ravisseur est anglais ou d'origine anglo-saxonne. Les policiers mettent le plan en place mais au bout de deux heures, laissent tomber car le ravisseur n'est pas venu. Victor, désespéré, craque et se met à pleurer.

Ailleurs à Sète, Emma stresse car c'est le jour de son jugement. Va-t-elle payer pour tous ses vols ? Elle a peur d'avoir fichu sa vie en l'air. Dans l'épisode de DNA du mercredi 7 septembre, Camille retrouve son grand-père qui lui demande si elle fréquente Emma Garnier qu'il qualifie de délinquante récidiviste. Il lui demande d'éviter de la voir en vue du futur procès Beaumont. Il tombe des nues quand il apprend que Raphaëlle l'héberge. Il va le reprocher à sa fille mais Raphaëlle la défend : l'ado a vécu des choses très dures. Camille retrouve Emma dans les toilettes qui s'apprête à fumer un joint. Elle pleure de sa faiblesse et d'avoir fait n'importe quoi. Raphaëlle rentre de l'audience : le juge a décidé d'être clément : Emma n'ira pas en prison mais devra faire 180 heures de travaux d'intérêt général. Elle devra nettoyer les plages.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le mercredi 7 septembre sur TF1, au commissariat, concernant les agressions de Judith et Elsa, Georges regrettent qu'aucune empreinte n'ait été repérée sur les plaques d'égout. En revanche, elles ont bien été soulevées par en-dessous. De son côté, Lisa pense que l'agresseur veut faire de ses victimes des objets en choisissant des femmes fortes : une étudiante brillante et une jeune entrepreneuse talentueuse. Chez elle, Judith reçoit la visite de Jordan. La jeune femme lui apprend que les photos d'elle nue ont été publiées sur internet et repostées de nombreuses fois. Elle a l'impression d'avoir été violée et a peur que des clients du mas voient les photos. Elle lui demande de promettre qu'il n'ira pas voir les photos.