Résumé de Demain nous appartient épisode 1267 du 9 septembre 2022

Dans l'épisode 1267 de Demain nous appartient du vendredi 9 septembre 2022, Timothée prend le contrôle des ordinateurs de la police pour son ravisseur.

Dans l'épisode 1270 de DNA du vendredi 9 septembre, après avoir vérifié l'alibi d'Erik Jomand, la police conclut qu'il n'est pas l'homme qu'ils recherchent. De son côté, même si elle peut compter sur le soutien indéfectible de Jordan, Judith a beaucoup de mal à supporter la curiosité malsaine que suscitent les photos publiées par son agresseur. Quand est-ce que la police arrêtera enfin celui qui lui a fait ça ? Cette question, Victor, Elsa et Manon se la posent aussi car c'est la même personne qui a enlevé Timothée. Le jeune homme, retenu prisonnier, n'a pas d'autre choix que d'obéir à son ravisseur. Mais cela sera-t-il suffisant pour être libéré ? Il est en train de hacker le serveur de la police et a obtenu l'accès à tous les ordinateurs du commissariat.

Ailleurs à Sète, Damien fait une surprise à Léo et Mathis en venant les chercher à la sortie de l'école. Il leur a prévu un super programme. Après un bon déjeuner, il les emmène faire du karting. Pendant ce temps, Audrey croise le père de Mathis en train de se disputer au téléphone avec son ex-femme. Elle lui reproche de mal élever leur fils, d'être trop laxiste et pas assez présent. Dan regrette de ne pas pouvoir passer plus de temps avec lui et reconnaît qu'il n'est pas le papa le plus strict du monde, même s'il a l'impression que ça réussit plutôt bien à son fils. Dans l'épisode de DNA du vendredi 9 septembre, Damien trouve par hasard une lettre du tribunal dans les affaires de Mathis. Il s'agit d'une convocation du juge aux affaires familiales : Hélène demande la garde exclusive.

Enfin, dans l'épisode de Demain nous appartient diffusé le 9 septembre sur TF1, Camille est inquiète pour Emma qui ne répond pas à ses messages et n'est pas venue en cours. Après avoir fait ses TIG dans la matinée, elle n'avait pas l'air bien… Camille la retrouve finalement au parc. Emma avait besoin d'être seule car ça ne s'est pas bien passé avec son superviseur. Il l'a traitée comme une moins que rien… et l'ado pense que c'est peut-être ce qu'elle vaut : rien. Camille la rassure et lui promet qu'elle sera toujours là pour elle. Apprenant la situation, Alex a peut-être une solution. Emma pourrait faire ses TIG ailleurs, par exemple, avec une association qui protège la faune et la flore de l'étang.