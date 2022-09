Résumé de Plus belle la vie épisode 4620 du 16 septembre 2022

Dans l'épisode 4620 de Plus belle la vie du vendredi 16 septembre 2022, Pavel a bien l'intention de se venger de Luna. Résumé.

Dans l'épisode 4620 de Plus belle la vie diffusé sur France 3 le vendredi 16 septembre, Kevin est à l'hôpital et Laetitia est furieuse contre Jean-Paul d'avoir jeté son fils dans la gueule du loup. Les criminels sont dans la nature et Balesta a entendu Pavel promettre qu'il allait se venger de Luna. Ariane la prévient et lui demande de la contacter au moindre signe. De son côté, Céline parle à Léo : Agathe s'est échappée et va peut-être chercher à le recontacter. De retour chez elle, l'avocate ne remarque pas qu'un des évadés s'est introduit chez elle.

Toujours à Marseille, Emma et Baptiste se retrouvent enfin. Le couple est très heureux et plus amoureux que jamais. Emma est de nouveau elle-même et s'occupe bien de Mathis. Dans cet épisode de Plus belle la vie, Baptiste, Emma, Mathis vont prendre l'apéritif chez Thomas et Gabriel. Ils trinquent à la famille et décident de passer un moment tous ensemble hors de Marseille.

En parallèle, Simon va bien, mais la rééducation va prendre du temps et l'éleveur est bloqué à l'hôpital pour les mois à venir. Il déprime malgré le soutien d'Éric. Heureusement, Norman n'est jamais à court d'idée pour redonner le sourire à son homme et cette fois, l'ex-policier décide de vendre son appartement pour financer une chambre hospitalisée à la ferme. Enfin, dans l'épisode 4620 de Plus belle la vie diffusé le vendredi 16 septembre sur France 3, Romain se remet doucement de son agression et essaye de rester positif. Ce n'est pas le cas de ses colocataires qui s'en veulent horriblement. Romain les rassure : ce n'est pas de leur faute, mais il leur demande toutefois de se ressaisir, il a besoin de leur soutien. Les trois amis se tombent dans les bras. Plus tard, Romain retourne au cabinet : il a besoin de reprendre une vie normale.