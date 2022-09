Résumé de Demain nous appartient épisode 1275 du 16 septembre 2022

Dans l'épisode 1275 de Demain nous appartient en diffusion le vendredi 16 septembre 2022, les policiers finissent par arrêter Valentin.

Dans l'épisode 1275 de Demain nous appartient diffusé le vendredi 16 septembre sur TF1, Nordine tente de stopper Valentin qui agresse Manon. Aurore et Martin arrivent juste à temps et l'arrêtent. En salle d'interrogatoire, Valentin dit qu'il était juste venu parler avec son ex quand Nordine l'a agressé. Pendant la perquisition de la coloc, Gabriel comprend que Valentin a dû le droguer. Dans un sac sur la terrasse, Sara trouve les rangers et Nordine une clé USB qui contient des photos de femmes. Mais les policiers le cuisinent et Valentin finit par avouer qu'il a tué sa mère, maltraitante, avant de la jeter dans les égouts. Au Spoon, après les événements de la journée, Aurore et William proposent à Nordine de rester dîner avec eux. Au commissariat, Georges a eu les autorités portuaires de Chypre : Sacha n'est pas à bord et la cabine qu'il a réservée n'a pas été utilisée. Martin pense donc qu'il est toujours à Sète.

Pendant ce temps, Camille n'en peut plus d'attendre avec Adam de voir passer des oiseaux sur l'étang. Dans cet épisode de Demain nous appartient, Adam avoue avoir fait mariner Camille en comprenant qu'elle n'était pas vraiment intéressée par la photographie. De retour en ville, Camille raconte à Emma sa sortie avec Adam puis lui montre le pull qu'il lui a prêté. Mais Dorian la surprend en train de le sentir et exige des explications. Dans la cour, Adam raconte à Charlie la sortie avec Camille et apprend qu'elle a un mec. Charlie pense, à raison, qu'elle et Emma ont fait un pari sur qui arriverait à obtenir un rendez-vous la première. Un peu plus tard, Camille et Emma se disputent devant Adam qui finit par les laisser, lassé.

Enfin, dans l'épisode 1275 de Demain nous appartient diffusé le 16 septembre sur TF1, Mathis vient chercher Léo pour aller au collège. Audrey se renseigne sur la convocation du juge à laquelle son père n'a pas répondu et propose de la lui donner. Audrey donne la lettre à Dan qui est désespéré : son ex-femme demande la garde exclusive. Même si Mathis est trop souvent tout seul à cause des horaires de Dan, le père fait tout pour le rendre heureux. Un peu plus tard, Damien conseille à Audrey de prendre ses distances et d'arrêter de laisser Mathis venir chez elle pour mettre Dan face à ses responsabilités. À l'hôpital, Benjamin est en train de faire le dossier médical pour Mathis. Alma lui dit que son père est surtout débordé et pas maltraitant.