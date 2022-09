Résumé de Plus belle la vie épisode 4621 du 21 septembre 2022

Dans l'épisode 4621 de Plus belle la vie du mercredi 21 septembre 2022, l'un des évadés des Baumettes a trouvé refuge à l'hôtel du Mistral. Résumé.

Dans l'épisode 4622 de Plus belle la vie du mercredi 21 septembre, Céline saute sur Vincent qui la repousse gentiment. Elle se met alors à pleurer et s'endort. Le lendemain matin, Céline ne se souvient de rien mais Vincent la rassure : il ne s'est rien passé entre eux. Ils petit-déjeunent ensemble et Vincent lui montre la Une d'un journal avec la photo des évadés : Céline ne se souvient absolument pas du Dr Livia alors qu'il a été son thérapeute. Après une balade en bord de mer, Vincent raccompagne Céline chez elle. Le Dr Livia l'attend et la replonge sous hypnose en lui rappelant son but : tuer Vincent.

Au commissariat, les policiers savent que Pavel a été vu sur le port. Sur les images de la caméra de surveillance, Léo reconnaît Agathe. Au Zéphyr, le client de la chambre 18 réclame que la patronne lui amène le thé : Luna découvre qu'il s'agit de Pavel, qui la menace de tuer ses proches si elle appelle la police. Au Mistral, Roland n'a pas attendu Kylian pour ouvrir le bar, et ne veut en faire qu'à sa tête pour les courses. Il décide de cuisiner le plat du jour : des pieds paquets que personne ne commande. Vexé, le vieux bistrotier rend visite à Mirta à l'hôtel et lui a amené le plat qu'elle trouve délicieux. De retour au bar, Roland dit à Kylian qu'il est fier de lui car il a ramené une nouvelle clientèle. Kylian accepte de goûter quand même les pieds paquets de son père et les trouve délicieux. Ensemble, ils ont une idée.

Dans le prochain épisode de Plus belle la vie diffusé mercredi 21 septembre sur France 3, Kevin et Alexandra patrouillent et un jeune homme fait une réflexion sur le physique de la stagiaire. Loin de se laisser faire, Alexandra le remet à sa place et exige des excuses. Elle raconte ensuite son expérience de la coloc où elle vivait avec un certain Jérôme. Ça rappelle à Kevin la mort de son père dont la date anniversaire arrive bientôt. Alexandra se montre pleine d'empathie. Un peu plus tard, il l'encense auprès de Baptiste qui l'encourage à se déclarer, mais le jeune policier a peur de prendre un râteau. Au commissariat, Kevin se lance et invite Alexandra à boire un verre mais elle refuse sous prétexte qu'elle est sa stagiaire et ne veut pas compliquer les choses.