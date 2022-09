Résumé de Demain nous appartient épisode 1279 du 22 septembre 2022

Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 22 septembre 2022, Léo va jouer chez Mathis, ignorant que Dan est prêt à tout pour éviter de se faire arrêter.

Dans l'épisode 1279 de Demain nous appartient diffusé jeudi 22 septembre sur TF1, Benjamin est entre la vie et la mort et les policiers soupçonnent très fortement Dan d'avoir tiré sur le docteur Ventura. Dan nie toute implication, mais les éléments à charge l'accablent. Pour plus de sûreté, Audrey demande à Léo de ne pas aller jouer chez Mathis pour le moment, mais Léo désobéit à sa tante. Au même instant, la police débarque pour arrêter Dan Mazure qui prévient : il est capable d'aller très loin pour qu'on le laisse tranquille. Va-t-il s'en prendre aux enfants qui jouent dans l'appartement ?

Toujours à Sète, Emma raconte à Camille avoir finalement sympathisé avec Judith. Les choses pourraient bien se gâter de nouveau puisque Emma voit Adam et saute sur l'occasion pour aller lui parler au lieu d'aller travailler. Dans cet épisode de Demain nous appartient, l'adolescente arrive en retard ce qui agace Alex. Plus tard, Alex surprend Emma en train de prendre des photos du mas avec Adam. Il voit rouge, ignorant qu'Adam et Emma veulent simplement dépoussiérer le site de l'association avec de belles photos. En voyant le résultat sur Internet, père et fille sont bluffés et s'excusent auprès d'Emma.

De son côté, Nathan déprime, Angie lui manque, il vit dans un foyer miteux et doit repasser son bac. Il travaille d'arrache-pied pour se payer des billets pour aller voir sa chérie, mais celle-ci n'est jamais disponible et trouve des excuses pour l'éviter. Dans l'épisode 1279 de Demain nous appartient diffusé le 22 septembre 2022 sur TF1, Adam et Charlie conseillent à Nathan de se faire une raison : Angie essaye de le plaquer gentiment. Pour lui remonter le moral, Charlie l'accueille momentanément chez François. Et la cohabitation n'est pas facile, les manières sans gêne de Nathan agacent quelque peu le professeur de français.